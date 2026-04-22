Brillenkonzern EssilorLuxottica startet mit kräftigem Umsatzwachstum ins Jahr

dpa-AFX · Uhr
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CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat zum Jahresstart den Umsatz kräftig gesteigert. Der Boom rund um Smartbrillen treibt weiter an. Die Erlöse legten im ersten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitrum um 4,1 Prozent auf 7,13 Milliarden Euro zu, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei 10,8 Prozent. Analysten hatten hier im Schnitt aber etwas mehr erwartet.

In Nordamerika war das Wachstum zweistellig. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine gaben am Abend um 2,7 Prozent nach./jha/he

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