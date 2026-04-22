Bundesregierung sucht offenbar für Rohöl-Ersatz Gespräch mit Polen

Berlin, 22. ⁠Apr (Reuters) - Angesichts des von Russland angedrohten Transitstopps für kasachisches Rohöl zur PCK-Raffinerie Schwedt in Brandenburg sucht die Bundesregierung das Gespräch mit Polen, um womöglich die Öllieferungen über den Hafen in Danzig zu erhöhen. Dies habe die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Gitta ‌Connemann (CDU), am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Bundestages angekündigt, sagte ein Teilnehmer der Sitzung der Nachrichtenagentur Reuters. Wirtschafts-Staatssekretär Frank Wetzel werde für das Gespräch womöglich selbst nach ⁠Polen reisen. ⁠Das Ministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das Ministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass auf Anweisung des russischen Energieministeriums ab dem 1. Mai 2026 kein kasachisches Rohöl mehr durch die Druschba-Pipeline nach Schwedt fließen dürfe. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei nicht gefährdet, auch wenn die PCK-Raffinerie in Schwedt dann mit ‌einer geringeren Kapazitätsauslastung fahren müsste.

Der frühere Energie-Staatssekretär Michael Kellner ‌sagte Reuters, das meiste Rohöl gelange ohnehin über Rostock nach Schwedt. Nach früheren Angaben seien bei einer Auslastung der Verarbeitungskapazitäten der Raffinerie von mehr als 90 Prozent etwa ⁠60 Prozent des Rohöls über Rostock geliefert worden und jeweils etwa 15 Prozent über ‌Danzig und aus Kasachstan.

"Russland versucht mal ⁠wieder, Deutschland zu erpressen", sagte der Grünen-Politiker Kellner. "Der PCK wird das Öl nicht ausgehen." Die Mengen über Polen ließen sich steigern. Deutschland müsse seine Erpressbarkeit insgesamt verringern und auf E-Autos umsteigen.

Polen hatte in der Vergangenheit Vorbehalte, ‌die über Danzig nach Schwedt kommende ⁠Rohölmenge zu erhöhen. Dies wäre über ⁠das Druschba-Leitungsnetz in polnischer Hand zwar möglich. Allerdings will Polen nicht Russland in die Hände spielen. Trotz Treuhandverwaltung in Deutschland hält der russische Staatskonzern Rosneft weiter die Mehrheit an der Raffinerie.

Die Anlage in Schwedt ist eine der größten in Deutschland. Sie versorgt den Nordosten Deutschlands einschließlich des Großraums Berlin-Brandenburg und Teile des Nordwestens von Polen. "Neun von zehn Autos in Berlin und Brandenburg fahren mit Kraftstoff aus Schwedt", wirbt die Raffinierie auf ihrer Firmenseite. Ein Großkunde ist ⁠der Berliner Flughafen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)