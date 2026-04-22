Dax-Widerstand 24.800 24.500 Dax-Unterstützung 22.800 24.217

Dax-Rückblick:

Nachdem der deutsche Leitindex gestern das Gros des Handelstages im Plus verbrachte, gab es am Nachmittag einen heftigen Rücksetzer. Dabei wurde auch die Horizontalunterstützung um 24.400 Punkte unterboten. Nach einem positiven Start gab der Index heute Vormittag sämtliche Eröffnungsgewinne wieder ab und setzte zeitweise sogar unter den Vortagesschlusskurs zurück.

Dax-Ausblick:

Das bisherige Tagestief um 24.217 Punkte korrespondierte in etwa mit der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie im Stundenchart. Die kräftige Aufwärtsreaktion von gut 100 Punkten in der vergangenen Handelsstunde ausgehend von diesem Level macht den Käufern kurzfristig Mut und könnte eine erneute Erholung Richtung 24.500 Punkte und höher einleiten.

Vorausgesetzt natürlich, dass das bisherige Tagestief um 24.217 Punkte nun nicht mehr per Stundenschlusskurs unterboten wird. In dem Falle wäre neuer Verkaufsdruck im Dax einzuplanen.