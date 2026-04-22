Dax Chartanalyse 22.04.2026

Dax-Aufwärtstrendlinie im Stundenchart hat gehalten

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80024.500
Dax-Unterstützung22.80024.217

Dax-Rückblick:

Nachdem der deutsche Leitindex gestern das Gros des Handelstages im Plus verbrachte, gab es am Nachmittag einen heftigen Rücksetzer. Dabei wurde auch die Horizontalunterstützung um 24.400 Punkte unterboten. Nach einem positiven Start gab der Index heute Vormittag sämtliche Eröffnungsgewinne wieder ab und setzte zeitweise sogar unter den Vortagesschlusskurs zurück.

Dax-Ausblick: 

Das bisherige Tagestief um 24.217 Punkte korrespondierte in etwa mit der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie im Stundenchart. Die kräftige Aufwärtsreaktion von gut 100 Punkten in der vergangenen Handelsstunde ausgehend von diesem Level macht den Käufern kurzfristig Mut und könnte eine erneute Erholung Richtung 24.500 Punkte und höher einleiten.

Vorausgesetzt natürlich, dass das bisherige Tagestief um 24.217 Punkte nun nicht mehr per Stundenschlusskurs unterboten wird. In dem Falle wäre neuer Verkaufsdruck im Dax einzuplanen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY75F5) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.873,23 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU01C2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.707,31 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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