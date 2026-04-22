DAX-FLASH: Moderat niedrigere Kurse - Anleger müssen noch warten

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Die Verlängerung der Waffenruhe im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wird die Anleger wohl nicht aus der Reserve locken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent niedriger auf 24.205 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite, hieß es aus Washington. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt.

"Der Moment des Abwartens wird verlängert", stellte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen fest. Persönliche Gespräche fielen erst einmal aus. Gleichzeitig gelte die bestehende Waffenruhe weiter. "Damit sind die USA und der Iran einer Einigung zwar keinen Schritt nähergekommen. Eine weitere Eskalation bleibt aber erst einmal aus", so der Portfolio-Manager./bek/stk

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