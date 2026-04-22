Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, ⁠22. Apr (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte ‌der deutsche Leitindex angesichts der Unsicherheit im Iran-Konflikt weiter nachgegeben und 0,6 Prozent auf ⁠24.270 ⁠Punkte eingebüßt.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend sein Ultimatum gegen den Iran nun doch auf unbestimmte Zeit verlängert. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, er werde ‌den Waffenstillstand mit dem Iran ‌verlängern, bis ein Vorschlag aus Teheran vorliege und die Gespräche abgeschlossen seien.

Die EU-Kommission legt ⁠im Tagesverlauf einen Plan für den Fall von ‌Engpässen bei der Kerosinversorgung ⁠im Sommer infolge des Iran-Kriegs vor. So sollen die national unterschiedlichen Raffineriekapazitäten und Treibstoffreserven erfasst werden, um die Produktion ‌abzusichern und ⁠Reserven koordiniert freizugeben. Am Mittag ⁠stehen die Quartalszahlen von Boeing an. Als erster US-Autobauer legt zudem Tesla seine Geschäftszahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.270,87

EuroStoxx50 5.930,25

EuroStoxx50-Future 5.891,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 49.149,38 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.064,01 -0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 59.242,81 -0,2%

Shanghai 4.095,07 +0,2%

Hang Seng 26.138,60 -1,3%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)