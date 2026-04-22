Dax zur Eröffnung niedriger erwartet
Frankfurt, 22. Apr (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex angesichts der Unsicherheit im Iran-Konflikt weiter nachgegeben und 0,6 Prozent auf 24.270 Punkte eingebüßt.
US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend sein Ultimatum gegen den Iran nun doch auf unbestimmte Zeit verlängert. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, er werde den Waffenstillstand mit dem Iran verlängern, bis ein Vorschlag aus Teheran vorliege und die Gespräche abgeschlossen seien.
Die EU-Kommission legt im Tagesverlauf einen Plan für den Fall von Engpässen bei der Kerosinversorgung im Sommer infolge des Iran-Kriegs vor. So sollen die national unterschiedlichen Raffineriekapazitäten und Treibstoffreserven erfasst werden, um die Produktion abzusichern und Reserven koordiniert freizugeben. Am Mittag stehen die Quartalszahlen von Boeing an. Als erster US-Autobauer legt zudem Tesla seine Geschäftszahlen vor.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Dienstag
Dax 24.270,87
EuroStoxx50 5.930,25
EuroStoxx50-Future 5.891,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Dienstag Prozent
Dow Jones 49.149,38 -0,6%
Nasdaq
S&P 500 7.064,01 -0,6%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Mittwoch Uhr Prozent
Nikkei 59.242,81 -0,2%
Shanghai 4.095,07 +0,2%
Hang Seng 26.138,60 -1,3%
(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)