Deutschland und Frankreich beraten in nächsten Tagen über FCAS-Rüstungsprojekt

Berlin, ⁠22. Apr (Reuters) - Die deutsche und französische Regierung setzen die Verhandlungen über das milliardenschwere Rüstungsprojekt FCAS in Kürze fort. "Deutschland und Frankreich werden ‌in den nächsten Tagen darüber beraten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. ⁠Auf ⁠dem informellen EU-Gipfel auf Zypern am Donnerstag und Freitag würden der Kanzler und der französische Präsident Emmanuel Macron aber zusammentreffen. Die französische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin hatte ‌am Dienstag gesagt, dass die ‌von beiden Regierungen eingesetzten Mediatoren weitere zehn Tage gefordert hätten, um im Streit zwischen ⁠Dassault Aviation auf französischer Seite und Airbus für ‌Deutschland und Spanien ⁠zu vermitteln.

Bei der geplanten Entwicklung des "Future Combat Air System" (FCAS) als wichtigstem europäischen Rüstungsprojekt streiten beide Unternehmen darüber, wie groß ‌die jeweiligen Arbeitsanteile ⁠sein sollen. Dassault hatte ⁠Nachforderungen gestellt. Während die Bundesregierung auf eine baldige Entscheidung dränge, versuche die französische Seite ein mögliches Aus für das Milliardenprojekt immer wieder hinauszuzögern, hieß es in Verhandlungskreisen gegenüber Reuters.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)