Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegung

Die aktuelle Lage im Chart wird vor allem durch das Zusammenspiel mehrerer technischer Faktoren bestimmt. Dazu zählen unter anderem markante Hoch- und Tiefstände sowie übergeordnete Trendlinien, die gemeinsam ein interessantes Setup in der VW-Aktie formen.

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