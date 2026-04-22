Trading-Impuls

Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegung

onvista · Uhr

Welche Level für die Aktie Volkswagens nun wichtig werden und welche Richtung der Kurs kurzfristig einschlagen dürfte, erfahrt ihr hier im Text.

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Quelle: JHVEPhoto/Shutterstock.com

Die aktuelle Lage im Chart wird vor allem durch das Zusammenspiel mehrerer technischer Faktoren bestimmt. Dazu zählen unter anderem markante Hoch- und Tiefstände sowie übergeordnete Trendlinien, die gemeinsam ein interessantes Setup in der VW-Aktie formen.

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