Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegung
onvista · Uhr
Welche Level für die Aktie Volkswagens nun wichtig werden und welche Richtung der Kurs kurzfristig einschlagen dürfte, erfahrt ihr hier im Text.
Quelle: JHVEPhoto/Shutterstock.com
Die aktuelle Lage im Chart wird vor allem durch das Zusammenspiel mehrerer technischer Faktoren bestimmt. Dazu zählen unter anderem markante Hoch- und Tiefstände sowie übergeordnete Trendlinien, die gemeinsam ein interessantes Setup in der VW-Aktie formen.
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