Diese Marken sollten Sie kennen!

Die Kursschwäche am Nachmittag hinterlässt beim DAX® kurzfristig einen faden Beigeschmack. Doch trotz des gestrigen „bearish engulfing“ verbleiben die beiden Tageskerzen des bisherigen Wochenverlaufs innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag. Deren Bedeutung für die deutschen Standardwerte hatten wir bereits gewürdigt, denn dadurch werden die unseres Erachtens kurzfristig entscheidenden Leitplanken zementiert. Zur Erinnerung: Die Kerze vom Freitag füllte fast exakt den charttechnischen Raum zwischen der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.116 Punkten) und den Hochpunkten vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten. Während unterhalb des 200-Perioden-Durchschnitts die Risiken wieder spürbar zunehmen, definieren die angeführten Hochs einen wichtigen Taktgeber nach Norden. So würde ein Sprung über die zuletzt genannten Hürden den Weg bis zur großen Abwärtskurslücke vom 2. März bei 24.898/25.188 Punkten und danach im zweiten Schritt möglicherweise sogar bis zu den historischen Hochständen bei 25.406/25.508 Punkten ebnen. Nach der dynamischen Rally der letzten drei Wochen ist das jüngste Luftholen zunächst einmal gesund.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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