Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 22.04.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenInfrastrukturCybersecurity

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 22. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
APAVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ArganVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Banco BPMEndgültiges Dividenden Datum
Cisco SystemsVierteljährliches Dividenden Datum
CloroxVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ComcastVierteljährliches Dividenden Datum
Contemporary Amperex Technology (CATL)Sonder ex-Dividenden Datum
Davide Campari-MilanoEndgültiges Dividenden Datum
Erste Group BankEndgültiges ex-Dividenden Datum
Harmony Gold MiningEndgültiges ex-Dividenden Datum
innoscriptaEndgültiges ex-Dividenden Datum
Kongsberg GruppenSonder-Dividenden Datum
NestléEndgültiges Dividenden Datum
PrysmianEndgültiges Dividenden Datum
UniCreditEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nestlé
UniCredit
Cisco
Contemporary Amperex Technology (CATL)
Prysmian
Erste Group Bank
Kongsberg Gruppen
Comcast
Harmony Gold Mining
Clorox
APA
Banco BPM
innoscripta
Davide Campari-Milano
Argan

Das könnte dich auch interessieren

Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 21.04.2026gestern, 04:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 21.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.04.2026heute, 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.04.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.04.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 20.04.202620. Apr. · onvista
Dividendenkalender heute, 20.04.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News