dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kleine Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.

USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.

ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es abwärts.

DAX 24.270,87 -0,6% XDAX 24.049,80 -1,74% EuroSTOXX 50 5.930,25 -0,88% Stoxx50 5.074,48 -1,11% DJIA 49.149,38 -0,59% S&P 500 7.064,01 -0,63% NASDAQ 100 26.479,47 -0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,65 +0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1740 -0,03% USD/Yen 159,34 -0,02% Euro/Yen 187,06 -0,06%

BITCOIN:

Bitcoin 77.449 +1,45%

ROHÖL:

Brent 98,55 +0,07 USD WTI 89,52 -0,15 USD