dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kleine Verluste erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.

USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.

ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es abwärts.

DAX               24.270,87  -0,6%
XDAX             24.049,80  -1,74%
EuroSTOXX 50   5.930,25  -0,88%
Stoxx50           5.074,48 -1,11%

DJIA            49.149,38  -0,59%
S&P 500        7.064,01   -0,63%
NASDAQ 100  26.479,47  -0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future    125,65  +0,24%

DEVISEN:

Euro/USD  1,1740 -0,03%
USD/Yen   159,34 -0,02%
Euro/Yen  187,06 -0,06%

BITCOIN:

Bitcoin  77.449 +1,45%

ROHÖL:

Brent  98,55   +0,07 USD
WTI    89,52   -0,15 USD

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