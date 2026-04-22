Schweizer Blue-Chip

Elektrotechniker ABB hebt nach Rekordbestellungen Ausblick an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: canadastock/Shutterstock.com

Zürich, ⁠22. Apr (Reuters) - Trotz geopolitischer Unsicherheiten brummen die Geschäfte des Elektrotechnikkonzerns ABB. Getrieben vom Boom beim Bau von Rechenzentren kletterte ‌der Auftragseingang des Schweizer Unternehmens im Startquartal 2026 um 24 Prozent auf den ⁠Rekordwert ⁠von 11,3 Milliarden Dollar, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 37 Prozent auf 2,05 Milliarden Dollar, teilweise gestützt ‌von einmaligen Faktoren. Analysten hatten ‌einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Ergebnis von 1,96 ⁠Milliarden Dollar gerechnet.

Aufgrund des hohen Auftragsbestands und ‌der guten Abwicklung ⁠der Bestellungen hob ABB die Wachstums- und Margenerwartungen für 2026 an. Neu peile der Siemens-Rivale im Gesamtjahr ‌ein vergleichbares ⁠Umsatzwachstum im hohen einstelligen ⁠bis niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr an. Die operative Marge (Ebita) sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, selbst ohne die angekündigten Immobilienerlöse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
ABB
ABB LTD. ADR

Das könnte dich auch interessieren

Bahnzulieferer
Alstom-Kurs bricht zweistellig ein17. Apr. · dpa-AFX
Smartphone mit dem Logo Alstom vor einem Bildschirm
Halbleiterhersteller
Aixtron: Anleger feiern Zahlen und Ausblick15. Apr. · dpa-AFX
Aixtron: Anleger feiern Zahlen und Ausblick
Quartalszahlen
Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinntgestern, 12:39 Uhr · dpa-AFX
Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News