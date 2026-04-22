EQS-AFR: Boerse Stuttgart Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Boerse Stuttgart Commodities GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Boerse Stuttgart Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.04.2026 / 09:02 CET/CEST

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Hiermit gibt die Boerse Stuttgart Commodities GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://www.euwax-gold.de/financial-reports

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