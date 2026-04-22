EQS-AFR: EUWAX Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EUWAX Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
EUWAX Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.04.2026 / 08:58 CET/CEST
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Hiermit gibt die EUWAX Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://www.euwax-ag.de/de/investor-relations/finanzberichterstattung/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Börsenstr. 4
|70174 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.euwax-ag.de
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