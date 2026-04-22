EQS-AFR: Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.04.2026 / 11:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://www.fidelityinternational.com/fidelity-physical-bitcoin-etp-legal-documentation
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fidelity Exchange Traded Products GmbH
|Eschersheimer Landstr. 14
|60322 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
|Ende der Mitteilung
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