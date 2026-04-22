EQS-AFR: Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.04.2026 / 11:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://www.fidelityinternational.com/fidelity-physical-bitcoin-etp-legal-documentation

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fidelity Exchange Traded Products GmbH
Eschersheimer Landstr. 14
60322 Frankfurt
Deutschland
Internet:https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
Ende der MitteilungEQS News-Service

2312880 22.04.2026 CET/CEST

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