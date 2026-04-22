EQS-AFR: FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.04.2026 / 09:57 CET/CEST
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Hiermit gibt die FRIWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort:
https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort:
https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort:
https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort:
https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRIWO AG
|Von-Liebig-Straße 11
|48346 Ostbevern
|Deutschland
|Internet:
|www.friwo.com/de/about/investor-relations/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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