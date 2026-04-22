EQS-AFR: FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.04.2026 / 09:57 CET/CEST

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Hiermit gibt die FRIWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland Internet: www.friwo.com/de/about/investor-relations/

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