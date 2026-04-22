EQS-AFR: FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.04.2026 / 09:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FRIWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FRIWO AG
Von-Liebig-Straße 11
48346 Ostbevern
Deutschland
Internet:www.friwo.com/de/about/investor-relations/
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2312850 22.04.2026 CET/CEST

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