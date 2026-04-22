EQS-AFR: infas Holding Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: infas Holding Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
infas Holding Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.04.2026 / 11:21 CET/CEST
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Hiermit gibt die infas Holding Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.infas-holding.de/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.infas-holding.de/berichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.infas-holding.de/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.infas-holding.de/berichte/
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|infas Holding Aktiengesellschaft
|Kurt-Schumacher-Str. 24
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.infas-holding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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