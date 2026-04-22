EQS-AFR: Marinomed Biotech AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Marinomed Biotech AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



22.04.2026 / 08:40 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Marinomed Biotech AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.marinomed.com/en/investors-esg/financial-publications

22.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Internet: www.marinomed.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312588 22.04.2026 CET/CEST