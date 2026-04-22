EQS-AFR: Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Marley Spoon Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.04.2026 / 12:41 CET/CEST
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Hiermit gibt die Marley Spoon Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.marleyspoongroup.com/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://ir.marleyspoongroup.com/publications
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marley Spoon Group SE
|9 Rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.marleyspoongroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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