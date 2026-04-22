EQS-AFR: Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Marley Spoon Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.04.2026 / 12:41 CET/CEST

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Hiermit gibt die Marley Spoon Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/publications

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Marley Spoon Group SE 9 Rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg Internet: www.marleyspoongroup.com

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