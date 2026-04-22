EQS-AFR: Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Marley Spoon Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Marley Spoon Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.04.2026 / 12:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Marley Spoon Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.marleyspoongroup.com/publications

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Marley Spoon Group SE
9 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
Internet:www.marleyspoongroup.com
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2313046 22.04.2026 CET/CEST

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