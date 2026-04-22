EQS-AFR: Nucletron Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nucletron Electronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Nucletron Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



22.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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Hiermit gibt die Nucletron Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

http://web.nucletron.ag/fileadmin/Finanzberichte/2025/NUCAG_Jahresfinanzbericht_2025.pdf

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nucletron Electronic AG Riesstraße 8 80992 München Deutschland Internet: www.nucletron.ag

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