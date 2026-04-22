EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

22.04.2026 / 15:40 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri?rev=c6390098-617a-4bf5-b1f7-bb4bdda05b37

Sprache: Englisch

Ort:

https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri

22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Wien
Österreich
Internet:www.post.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2313170 22.04.2026 CET/CEST

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