EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
22.04.2026 / 15:40 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri?rev=c6390098-617a-4bf5-b1f7-bb4bdda05b37
Sprache: Englisch
Ort:
https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Geschaefts--und-Nachhaltigkeitsberichte/Oesterreichische-Post-Jahresfinanzbericht-ESEF-2025.xbri
22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.post.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2313170 22.04.2026 CET/CEST