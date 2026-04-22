EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Stabilus SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.04.2026 / 19:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026

Ort:

https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026

Ort:

https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Internet:group.stabilus.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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