EQS-AFR: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
22.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/wir-ueber-uns/finanzbericht
22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
|Sparkassenplatz 4
|8010 Graz
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2309744 22.04.2026 CET/CEST