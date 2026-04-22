EQS-AFR: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

22.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/wir-ueber-uns/finanzbericht

22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Sparkassenplatz 4
8010 Graz
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2309744 22.04.2026 CET/CEST

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