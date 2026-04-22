EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

22.04.2026 / 08:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UNIQA Insurance Group AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/uniqainsgroupag-2025-12-31-1-de.zip

Bemerkungen:

uniqainsgroupag-2025-12-31-1-de

22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet:www.uniqagroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2312574 22.04.2026 CET/CEST

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