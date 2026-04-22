EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



22.04.2026 / 08:52 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die UNIQA Insurance Group AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/uniqainsgroupag-2025-12-31-1-de.zip

Bemerkungen:

uniqainsgroupag-2025-12-31-1-de

22.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Österreich Internet: www.uniqagroup.com

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