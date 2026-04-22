EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
22.04.2026 / 13:39 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri
22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2313074 22.04.2026 CET/CEST
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