EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



22.04.2026 / 13:39 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri

22.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Internet: www.verbund.com

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