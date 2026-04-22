EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt Girolist als ersten Partner für FINEXITY Access - Fokus auf skalierbaren Primärmarktvertrieb

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Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt Girolist als ersten Partner für FINEXITY Access - Fokus auf skalierbaren Primärmarktvertrieb



22.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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Plug-and-play-Integration: Girolist bindet FINEXITY Access nahtlos in bestehende Emissionsstrukturen ein

Vollständige Wertschöpfungskette: Strukturierung, Tokenisierung, digitale Zeichnung und OTC-Handel aus einer Infrastruktur

Achtstelliges Volumenziel: FINEXITY Access soll innerhalb von zwölf Monaten zum zentralen Zeichnungskanal im Primärmarkt werden

Die

FINEXITY Group (Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, gewinnt mit der Girolist AG den ersten Kooperationspartner für ihre kürzlich gestartete digitale Zeichnungsinfrastruktur FINEXITY Access. Ziel der Zusammenarbeit ist die skalierbare Platzierung von tokenisierten und konventionellen Wertpapieren über eine einheitliche, digitale Zeichnungsstrecke.

Girolist wird FINEXITY Access künftig aktiv für ihre Emittentenkunden einsetzen und damit die digitale Zeichnung sowohl für klassisch verbriefte als auch für tokenisierte Wertpapieremissionen ermöglichen. Gleichzeitig erhalten Emittenten Zugang zur Platzierungspower des FINEXITY-Ökosystems mit angebundenen Vertriebspartnern und einer breiten Investorenbasis.

Für Girolist bedeutet die Integration von FINEXITY Access eine signifikante Erweiterung des eigenen Leistungsangebots: Neben der Strukturierung, Verbriefung und Abwicklung von Emissionen können Emittenten ihre Wertpapiere künftig über eine vollständig digitale Infrastruktur effizient am Markt platzieren.

Parallel wird die FINEXITY Group die Girolist AG als Partner für Zahlstellendienstleistungen im Bereich konventioneller Wertpapiere integrieren. Dazu zählen insbesondere die Herstellung der Girosammelverwahrung sowie die Durchführung von Zins- und Dividendenzahlungen, die in Zusammenarbeit mit einer BaFin-lizensierten Bank erbracht werden. Bei tokenisierten Wertpapieren werden diese Funktionen vollständig über die Infrastruktur der FINEXITY Group automatisiert und mittels Smart Contracts abgewickelt.

Die Kooperation ist Teil der Skalierungsstrategie der FINEXITY Group im Primärmarkt. Ziel ist es, in den kommenden zwölf Monaten ein Emissionsvolumen im achtstelligen Bereich über FINEXITY Access abzuwickeln.

Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender FINEXITY Group:

„Ich freue mich auf die Partnerschaft mit der Girolist – einem starken Emissionspartner für zahlreiche bekannte Emittenten. Gemeinsam bieten wir Emittenten künftig effiziente, digitale Zeichnungsprozesse und erweitern gleichzeitig den Zugang zu den angeschlossenen Vertriebspartnern des FINEXITY Handelsplatz-Ökosystems.“

Andreas Lammel, Vorstand Girolist AG:

„Wir freuen uns, unseren Emittenten mit FINEXITY Access eine leistungsfähige technische Infrastruktur für die digitale Zeichnung anbieten zu können – sowohl für konventionelle als auch für tokenisierte Wertpapiere. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden von der Platzierungsstärke des FINEXITY-Ökosystems und erreichen eine deutlich breitere Investorenbasis.“

Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter:

www.finexity-group.com

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