EQS-News: Formycon berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit wichtigen operativen Fortschritten, wachsender Marktpräsenz und wegweisenden Partnerschaften

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Formycon berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit wichtigen operativen Fortschritten, wachsender Marktpräsenz und wegweisenden Partnerschaften



22.04.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 22. April 2026

Formycon berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit wichtigen operativen Fortschritten, wachsender Marktpräsenz und wegweisenden Partnerschaften

Operative Meilensteine entlang der Entwicklungspipeline erreicht und Ausbau des Marktzugangs weiter vorangeschritten

„FYB4Growth“-Strategie kombiniert vier strategische Säulen zu einem skalierbaren, nachhaltig wertschaffenden Geschäftsmodell

Konzernumsatz mit 44,5 Mio. € unterhalb der Prognose (55,0 Mio. € bis 65,0 Mio. €)

Konzern EBITDA mit -3,6 Mio. € und Adjusted-EBITDA mit -2,3 Mio. € jeweils deutlich besser als erwartet (-10,0 Mio. € bis -20,0 Mio. €)

Finanzsituation durch erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von 70,0 Mio. € deutlich gestärkt

Prognose für 2026: wachsende Umsatzerlöse und positives EBITDA erwartet

Einladung zur heutigen Telefonkonferenz um 15:00 Uhr (MESZ)

Planegg-Martinsried –DieFormycon AG (FWB: FYB, Prime Standard) hat heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und gibt eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab.

Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: „2025 war für Formycon ein Jahr mit starker operativer Umsetzung und disziplinierter finanzieller Steuerung. In einem dynamisch wachsenden und anspruchsvollen Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere Guidance bei EBITDA, Adjusted-EBITDA und Working Capital klar zu übertreffen und damit die Robustheit und Qualität unseres Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen, auch wenn sich einige Umsätze ins neue Jahr verschoben haben. Mit der maßgeschneiderten FYB4Growth‑Strategie stellen wir die Weichen für eine nachhaltige Wertschöpfung entlang unserer Pipeline - gestützt auf unsere strategischen Partnerschaften, unser diversifiziertes Portfolio und effiziente Entwicklungsansätze. Vor diesem Hintergrund reflektiert unsere Guidance für 2026 sowohl die Werthaltigkeit unserer Pipeline als auch Formycons belastbare Basis für nachhaltig profitables Wachstum.“

Enno Spillner, CFO der Formycon AG, ergänzte: „Auch aus finanzieller Sicht war 2025 ein Jahr wichtiger Weichenstellungen. Verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen, unsere ausgewiesene Erfahrung aus drei zugelassenen Biosimilar‑Entwicklungen und der zunehmende Einsatz digitaler Technologien ermöglichen schlankere und zugleich kosteneffiziente Entwicklungsprozesse. Mit der erfolgreich platzierten Unternehmensanleihe, optimiertem Ressourceneinsatz und einer soliden Finanzierungsstruktur haben wir die finanzielle Position des Konzerns nachhaltig gestärkt. Zudem profitieren wir perspektivisch vom Relaunch sowie einem zweiten Partner für unser FYB201 in den USA, weiterem Umsatzwachstum bei FYB202, von zusätzlichen Markteintritten und somit einer steigenden Zahl vermarktbarer Produkte. Die fortschreitende Kommerzialisierung unserer Biosimilars und der Ausbau internationaler Partnerschaften unterstützen unser Ziel, für 2026 ein positives EBITDA auszuweisen und dieses nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Solide Geschäftsentwicklung und Marktperformance im Geschäftsjahr 2025

Formycon erzielte im vergangenen Geschäftsjahr wesentliche operative Meilensteine entlang seiner gesamten Biosimilar-Pipeline und untermauerte damit seine Entwicklungs- und Verpartnerungs-Kompetenz. FYB201 festigte seine internationale Marktposition mit Produkteinführungen in zusätzlichen Ländern, der ophthalmologischen Fertigspritze als innovative Darreichungsform und einer zusätzlichen Zulassung in den USA. FYB202 wurde in den USA, Europa und Kanada in den Markt eingeführt. Die Marktpenetration entwickelte sich bisher jedoch nur schrittweise und blieb trotz Wachstum hinter den Erwartungen zurück. Für FYB203 wurden wichtige patentrechtliche Hürden überwunden, die den Markteintritt in Europa und den USA im Jahr 2026 ermöglichen. Mit FYB206 erreichte Formycon entscheidende klinische Fortschritte und erarbeitete sich durch ein innovatives Studienkonzept und stringente operative Umsetzung eine führende Entwicklungsposition, die letztendlich zu ersten erfolgreich abgeschlossenen Lizenzpartnerschaften und signifikanten Vorab- und Meilensteinzahlungen führten. Bereits im Februar 2026 konnten positive Studienergebnisse für FYB206 vermeldet werden. Weiter konnte die Pipeline durch Erreichen des Technical Proof of Similarity (TPoS) für FYB208 weiter an Reife gewinnen, während die erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe die finanzielle Basis für die nächste Wachstumsphase stärkte.

Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 44,5 Mio. € (Vorjahr: 69,7 Mio. €). Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem erwarteten Rückgang von Vergütungen für Entwicklungsleistungen für FYB201 und FYB203 infolge des fortgeschrittenen Projektstatus. Darüber hinaus erfasste der Konzern geringere Umsatzbeiträge aus Lizenzerlösen, was unter anderem auf die temporäre Pausierung der US-Vermarktung von FYB201/Cimerli®1 zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse aus Meilensteinen entwickelten sich hingegen positiv, vor allem durch die Abschlüsse von regionalen Kommerzialisierungspartnerschaften für FYB206 und FYB202.

Das im Vergleich zur Prognose (55,0 Mio. € bis 65,0 Mio. €) niedrigere Umsatzniveau resultierte vor allem aus verlängerten Verhandlungen beim Abschluss weiterer Partnerschaften, beispielsweise für FYB206, die aufgrund der Optimierung der wirtschaftlichen Parameter mehr Zeit in Anspruch nahmen. Zudem verschoben sich ursprünglich für das vierte Quartal 2025 erwartete Meilensteinrealisierungen in das erste Quartal 2026. Darüber hinaus entwickelten sich die Umsätze aus der Vermarktung von FYB202 trotz eines starken vierten Quartals insgesamt weniger dynamisch als erwartet und trugen ebenfalls zur Abweichung bei.

Das Konzern-EBITDA für 2025 betrug -3,6 Mio. € (Vorjahr: -13,7 Mio. €) und lag damit deutlich oberhalb des erwarteten Korridors (-20,0 Mio. € bis -10,0 Mio. €). Das bessere Ergebnis ergibt sich aus einem konsequenten Kostenmanagement sowie aus höher als ursprünglich erwarteten aktivierten Entwicklungsinvestitionen und einer zeitlichen Verschiebung von Entwicklungskosten.

Das Adjusted-EBITDA belief sich auf -2,3 Mio. € (Vorjahr: -1,6 Mio. €) und lag damit ebenfalls deutlich über der Prognose (-20,0 Mio. € bis -10,0 Mio. €), was neben den EBITDA-Effekten insbesondere auf die Vorabzahlung aus der Verpartnerung von FYB201/Nufymco®2 zurückzuführen ist. Der Ergebnisbeitrag von FYB201 über das Joint Venture Bioeq AG (Beteiligungsergebnis aus der At-Equity Bewertung) lag mit 1,2 Mio. € (Vorjahr: 12,1 Mio. €) unter Vorjahresniveau, vor allem bedingt durch den deutlichen Rückgang der Umsätze wegen der temporären Pausierung der US-Vermarktung von FYB201/Cimerli®. Im Januar 2026 fand die Wiedereinführung des Produktes statt.

2025 2024 Konzernumsatzerlöse 44,5 Mio. € 69,7 Mio. € Konzern-EBITDA -3,6 Mio. € -13,7 Mio. € Konzern Adjusted-EBITDA -2,3 Mio. € -1,6 Mio. € Konzern-Working Capital 70,1 Mio. € 55,1 Mio. €

Aufgrund der Markt- und Preisentwicklung speziell in den USA wurde die Planung für die Projekte FYB201 und FYB202 im Geschäftsjahr ebenso wie im Vorjahr überprüft und entsprechend angepasst. Im Rahmen des Impairment-Tests von FYB202 wurden die angesetzten immateriellen Vermögenswerte um rund 60 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben, was einen Rückgang der entsprechenden latenten Steuerverpflichtung um ca. 14 Mio. € sowie einen Rückgang des bedingten Kaufpreises (Earn-Outs) um ca. 5 Mio. € bewirkte. Somit entstand saldiert ein Effekt von rund 41 Mio. € auf das Netto-Ergebnis. Darüber hinaus erfolgte eine Reduzierung des Buchwerts der Bioeq-Beteiligung um rund 18 Mio. €. Positive Effekte ergaben sich durch die Neubewertung des bedingten Kaufpreises (Earn-Outs) an ATHOS, wodurch sich die Verbindlichkeiten um ca. 12 Mio. € verringerten, was zu einem Nettoeffekt von ca. -6 Mio. € auf das Ergebnis führte.

Das Working Capital entwickelte sich positiv und stieg auf 70,1 Mio. € (Vorjahr: 55,1 Mio. €). Es lag damit oberhalb des prognostizierten Korridors von 55 Mio. € bis 65 Mio. €. Dieser Effekt ist insbesondere auf die im Juli 2025 platzierte Unternehmensanleihe in Höhe von 70 Mio. € sowie auf signifikante Vorabzahlungen im Rahmen erster Partnerschaften für den Keytruda®3-Biosimilar-Kandidaten FYB206 im Jahr 2025 zurückzuführen, aber auch konsequentes Kostenmanagement und Effizienzsteigerungen trugen dazu bei. Zum 31. Dezember 2025 verfügte der Formycon-Konzern über liquide Mittel in Höhe von 68,8 Mio. € (Vorjahr: 41,8 Mio. €), was eine stabile Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung sowie das bestehende Biosimilar-Produktportfolio im Rahmen der Wachstumsstrategie des Konzerns schafft.

Im Zusammenhang mit technischen Umstellungen sowie intensiven Prüfungs- und Abstimmungsprozessen erfolgte die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich geplant.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 – FYB4Growth

Die Entwicklung von Biosimilars bleibt unverändert der strategische Fokus der Formycon AG und bildet die Grundlage für langfristiges und nachhaltiges Wachstum. Der globale Biosimilar-Markt wird laut IQVIA bis 2030 auf 74 Mrd. US$ anwachsen4. Gleichzeitig bleiben die aktuellen Marktbedingungen vor allem in den USA herausfordernd für Formycons Ausblick, insbesondere aufgrund verzögerter Öffnung einzelner Marktsegmente und höherer Preisnachlässe als ursprünglich angenommen. Die jüngsten Entwicklungen in den Projekten unterstreichen diese Volatilität, zeigen jedoch auch die sich daraus ergebenden Chancen.

Mit „FYB4Growth“ verfolgt Formycon eine klar definierte Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist. Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschließt Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die gezielt Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development‑Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 – Finanzprognose

Konzernumsatzerlöse 60,0 Mio. € – 70,0 Mio. € Konzern EBITDA 0,0 Mio. € – 10,0 Mio. € Konzern Adjusted-EBITDA 5,0 Mio. € – 15,0 Mio. € Konzern Working Capital 20,0 Mio. € – 30,0 Mio. €

Formycon erwartet für das Geschäftsjahr 2026 wichtige operative Meilensteine, die die Grundlage für die weitere Transformation von einem erfolgreichen Entwicklungsunternehmen hin zu einem nachhaltig, kommerziell ausgerichteten und profitablen Biosimilar-Unternehmen bilden.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Formycon-Konzern wachsende Umsatzerlöse zwischen 60,0 Mio. € und 70,0 Mio. €.

Aufgrund der Wiedereinführung von FYB201/Cimerli®in den USA ab Anfang 2026 sowie durch die geplante Vermarktung des zusätzlichen US-Partners unter der Zweitmarke Nufymco®ab der zweiten Jahreshälfte, geht Formycon von steigenden Umsätzen für FYB201 im Jahr 2026 aus.

Nach Angaben der Kommerzialisierungspartner wird sich die Vermarktung von FYB202 weiter positiv entwickeln, auch wenn die Marktöffnung im US-amerikanischen Pharmacy-Benefit-Segment nur schrittweise erfolgt. Gleichzeitig deuten politische Signale in den USA auf mögliche strukturelle Veränderungen in diesem Marktsegment hin, die langfristig ein günstigeres Umfeld für Biosimilars schaffen könnten. Daher geht Formycon von einem deutlich wachsenden Umsatzbeitrag durch FYB202 aus, der aus verschiedenen Regionen weltweit generiert wird und damit eine führende Rolle innerhalb der Umsatzstruktur einnehmen soll.

Für das Eylea®5-Biosimilar FYB203 wurden Lizenzvereinbarungen geschlossen, die den Markteintritt in Europa ab Mai 2026 sowie in den USA im vierten Quartal 2026 ermöglichen. In diesem Zusammenhang erwartet Formycon erste moderate Lizenzeinnahmen.

Beim Keytruda®-Biosimilar FYB206 konnte mit den erfolgreichen Ergebnissen aus der PK-Studie bereits ein entscheidender operativer Meilenstein im ersten Quartal 2026 erreicht werden. Auf dieser Basis wird weiter intensiv an der Vorbereitung der Zulassungsanträge, insbesondere in den USA und der EU gearbeitet. In Verbindung mit den ersten Lizenzpartnerschaften entsteht so Potenzial für Umsätze aus Entwicklungsmeilensteinen. Zugleich werden weitere regionale Partnerschaften angestrebt, die zusätzliche Vorab- und Meilensteinzahlungen ermöglichen. In Summe soll FYB206 damit bereits vor Zulassung zu einem der wesentlichen Umsatzträger im Jahr 2026 werden.

Die Biosimilar-Kandidaten FYB208 bis FYB210 befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. FYB208 wurde nach Erreichen des Technical Proof of Similarity (TPoS) in die klinische Entwicklung überführt; die Durchführung klinischer Studien sowie die Herstellung im kommerziellen Maßstab wird vorbereitet.

Die Grundlage der Wertschöpfung basiert auf Formycons diversifizierter Produktpipeline. Daher wird die Gesellschaft weiterhin signifikant in die reifende Entwicklungspipeline investieren und auch den Start der Entwicklung weiterer Produktkandidaten im Laufe des Jahres 2026 anstreben.

Formycon rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem positiven EBITDA, das sich in einem Korridor zwischen 0 Mio. € und 10 Mio. € bewegt. Dies spiegelt sowohl die erwarteten steigenden Umsatzerlöse als auch die fortlaufenden Investitionen in die Biosimilar-Pipeline wider. In den Folgejahren soll das EBITDA weiter nachhaltig wachsen.

Die Vermarktungserlöse von FYB201 werden überwiegend im At Equity-Ergebnis des Joint Ventures Bioeq AG ausgewiesen, welches nicht im operativen Bereich von Formycon konsolidiert wird. Um die operative Performance des Unternehmens besser abzubilden, erfolgt eine entsprechende Anpassung des EBITDA. Für das Jahr 2026 rechnet Formycon mit einem Adjusted EBITDA im Korridor von 5,0 Mio. € bis 15,0 Mio. €.

Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Working Capital zwischen 20,0 Mio. € und 30,0 Mio. € erwartet, maßgeblich geprägt durch die anhaltenden Investitionen in die Projekte FYB206 und FYB208.

Den vollständigen Geschäftsbericht 2025 finden Sie auf der Formycon-Website unter https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Telefonkonferenz und Webcast

Der Vorstand der Formycon AG wird die Entwicklung des Unternehmens und die wichtigsten Finanzkennzahlen im Rahmen einer Telefonkonferenz erörtern. Der Earnings-Call, der live im Internet übertragen wird, findet am 22.April 2026 um 15:00 Uhr (MESZ) in englischer Sprache statt.

Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:https://webcast.meetyoo.de/reg/lNibT8TVWubG

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten und Termin.

Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Webcast-Link zu erreichen:https://www.webcast-eqs.com/formycon-2025-fy

Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für Analystenfragen zur Verfügung. Der Webcast wird aufgezeichnet und ist im Nachgang über die Formycon Website unter https://www.formycon.com/investoren/publikationen/ abrufbar.

1) CIMERLI® ist eine eingetragene Marke von Coherus BioSciences, Inc 2) Nufymco® ist eine eingetragene Marke der Formycon AG 3) Keytruda® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC, einer Tochtergesellschaft von Merck & Co, Inc, Rahway, NJ/USA 4) https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/germany/publications/fokus-biosmilars/newsletter-fokus-biosimilars-ausgabe-10.pdf 5) Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland



Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien dar. Außerdem beabsichtigt die Gesellschaft mit dieser Veröffentlichung nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Telefon: +49 89 864667 100 Fax: +49 89 864667 110 E-Mail: ir@formycon.com Internet: www.formycon.com ISIN: DE000A1EWVY8, NO0013586024 WKN: A1EWVY, A4DFJH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo EQS News ID: 2312486

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