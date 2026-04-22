EQS-News: Hata schließt eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar unter der Führung von Bybit ab

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Hata schließt eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar unter der Führung von Bybit ab



22.04.2026 / 05:55 CET/CEST

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KUALA LUMPUR, Malaysia, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Hata, Malaysias einzige digitale Vermögensbörse mit doppelter Lizenz, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar (ca. 31,6 Millionen RM) bekannt, die von Bybit, der nach Handelsvolumen zweitgrößten Kryptowährungsbörse der Welt, sowie mehreren namhaften globalen Family Offices angeführt wurde. Die Kapitalbeschaffung markiert den Beginn einer intensiven strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die über die reine Kapitalbeschaffung hinausgeht und ein gemeinsames Engagement für den verantwortungsvollen und umfassenden Ausbau des Ökosystems für digitale Vermögenswerte in Malaysia signalisiert.

From left to right: David Low (CEO of Hata), Ben Zhou (CEO of Bybit),Darien Ng (CSO of Hata)

„Malaysia ist für Bybit ein strategisch wichtiger Markt, da es über eine der digital engagiertesten Bevölkerungen in Südostasien verfügt und ein starkes langfristiges Potenzial für die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte aufweist. Wir sehen Hata als den richtigen Partner, um malaysische Anleger über eine konforme und regulierte Plattform zu bedienen. Durch die Kombination von Hatas lokaler Marktführerschaft mit Bybits globalen Stärken in den Bereichen Technologie und Produktinnovation hoffen wir, das Wachstum des malaysischen Ökosystems für digitale Vermögenswerte und tokenisierte reale Vermögenswerte zu beschleunigen", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit.

Die Serie-A-Finanzierungsrunde baut auf Bybits früherer Beteiligung an Hatas Seed-Runde in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar auf und vertieft eine Beziehung, die nun in eine strategische Zusammenarbeit mündet. An der Runde beteiligten sich zudem mehrere globale Family Offices mit starkem Fokus auf südostasiatische Technologie- und Finanzmärkte.

Hata wird die Erlöse in drei Schlüsselbereiche seiner Plattform investieren, darunter die Stärkung der Liquidität auf der Plattform, die Beschleunigung des Nutzerwachstums durch Marketing- und Ökosystem-Initiativen sowie die gemeinsame Entwicklung innovativer, auf Malaysier zugeschnittener Produkte für digitale Vermögenswerte mit Bybit.

„Diese Partnerschaft mit Bybit markiert einen entscheidenden Moment für Hata und für Malaysias Branche für digitale Vermögenswerte. Die Entscheidung von Bybit, diese Finanzierungsrunde anzuführen und eine strategische Partnerschaft mit uns einzugehen, ist eine starke Bestätigung unserer Überzeugung, dass Kryptowährungen auf die richtige Art und Weise aufgebaut werden sollten – mit ordnungsgemäßen Lizenzen, strenger Compliance und einem unerschütterlichen Engagement für den Anlegerschutz. Gemeinsam werden wir die regulierte lokale Plattform von Hata mit der globalen Expertise von Bybit in den Bereichen Technologie und Produktinnovation kombinieren, um die Möglichkeiten für malaysische Nutzer zu erweitern", sagt David Low, CEO von Hata.

Weitere Informationen über Hata und die neuesten Entwicklungen finden Sie auf der offiziellen Hata-Seite, um Teil von Malaysias Reise in die sich entwickelnde Welt der digitalen Vermögenswerte zu werden.

Informationen zu Hata

Hata ist Malaysias führende digitaler Vermögensbörse mit doppelter Lizenz und bietet eine sichere, konforme und leicht zugängliche Plattform für Investoren zum Kauf, Verkauf und zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Hata wurde von Malaysiern gegründet und operiert unter Lizenzen der Securities Commission Malaysia (SC) und der Labuan Financial Services Authority (LFSA), wodurch vollständige Einhaltung der Vorschriften und robuste Sicherheitsstandards für Nutzer in Malaysia und weltweit gewährleistet sind.

Seit ihrer Gründung im Mai 2023 bis Ende 2025 hat sich Hata mit mehr als 209.000 registrierten Nutzern als Malaysias am schnellsten wachsende einheimische Börse für digitale Vermögenswerte etabliert. Allein 2025 verzeichnete Hata ein Transaktionsvolumen von 1,04 Milliarden RM, was die starke Aktivität auf der Plattform widerspiegelt, während sich die verwahrten Vermögenswerte (AUC) seit dem Start bis Ende 2025 auf 86,3 Millionen RM beliefen und im September 2025 vor den breiteren Marktkorrekturen einen Höchststand von 115 Millionen RM erreichten.

Aufbauend auf den Prinzipien von Vertrauen, Transparenz und Technologie hat sich Hata zum Ziel gesetzt, neue Standards im malaysischen Ökosystem für digitale Vermögenswerte zu setzen und gleichzeitig den Zugang zu sicherem, konformem und erschwinglichem Kryptohandel in der gesamten Region zu erweitern.

2025 erweiterte Hata die Produktpalette mit der Einführung von Staking, beginnend mit Solana (SOL), wodurch Nutzer Belohnungen verdienen und gleichzeitig zur Sicherheit des Blockchain-Netzwerks beitragen können. Zusammen mit ihrer Auto-Invest (DCA)-Funktion führt Hata weiterhin innovative Tools ein, die Malaysiern und Institutionen die Möglichkeit geben, nachhaltiges, langfristiges digitales Vermögen aufzubauen.

Besuchen Siehata.io, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Bybit

Bybit ist nach Handelsvolumen die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse und betreut eine globale Community von über 70 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter Spot- und Derivatehandel, Staking, Copy-Trading sowie Dienstleistungen für institutionelle Anleger. Bybit ist bekannt für seine regulierte Verwahrung, hohe Liquidität und innovative Produktentwicklung und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kluft zwischen traditioneller und dezentraler Finanzwelt auf den globalen Märkten zu überbrücken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960434/Hata_Bybit_group_photo.jpg

Cision

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