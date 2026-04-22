EQS-News: HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt

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HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt



22.04.2026 / 16:00 CET/CEST

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HIVE Digital gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen im Wert von 115 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 21. April 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“) gab heute bekannt, dass HIVE Bermuda 2026 Ltd., seine hundertprozentige Tochtergesellschaft (der „Emittent“), ihr Privatplatzierungsangebot (das „Angebot“) von zinslosen vorrangigen Umtauschanleihen und Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Anleihen“) im Gesamtnennbetrag von 115 Millionen US-Dollar an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) abgeschlossen hat. Das Angebot umfasste die vollständige Ausübung der Option der Erstkäufer zum Erwerb von Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von weiteren 15 Millionen US-Dollar (die „Option“).

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: „Wir sind mit dem Ergebnis dieses Angebots sehr zufrieden. Wir halten die Ergebnisse für hervorragend, da die starke Nachfrage nach diesem Angebot zu einer Aufstockung des Transaktionsvolumens führte, während der 0-Prozent-Kupon und die starke Umtauschprämie von 125 % mit der Call-Obergrenze beibehalten wurden.“

Aydin Kilic, Präsident & CEO von HIVE, fügte hinzu: „Diese vorrangigen Umtauschanleihen bringen eine neue Klasse institutioneller Investoren zu HIVE, und wir begrüßen die zusätzliche Liquidität. Wir sind der Ansicht, dass zinslose Schuldtitel das Vertrauen der Investoren in unsere Fähigkeit signalisieren, den Wert der HIVE-Aktien zu steigern, um die Umtauschprämie dieser Anleihen zu realisieren. Dies minimiert die Verwässerung und verschafft HIVE gleichzeitig niedrige Kapitalkosten, um seine Wachstumsziele für 2026 im Bereich der KI-Infrastruktur zu erreichen.“

Die Anleihen werden am 15. April 2031 fällig, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft, getilgt oder umgetauscht werden. Vor dem 15. Januar 2031 sind die Anleihen nur bei Erfüllung bestimmter Bedingungen und während bestimmter Zeiträume umtauschbar; danach sind die Anleihen nach Wahl der Inhaber jederzeit bis zum Geschäftsschluss des zweiten planmäßigen Handelstages unmittelbar vor dem Fälligkeitstermin umtauschbar. Der Emittent kann den Umtausch der Anleihen nach eigenem Ermessen in bar, in Stammaktien („Stammaktien“) von HIVE oder in einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien abwickeln. Der anfängliche Umtauschkurs für die Anleihen beträgt 389,5029 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 2,57 US-Dollar pro Stammaktie entspricht (ein Aufschlag von etwa 17,5 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 2,185 US-Dollar pro Stammaktie an der Nasdaq am 16. April 2026). Der Emittent hat das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, und ist verpflichtet, den Rückkauf der Anleihen anzubieten, sobald bestimmte Ereignisse eintreten.

Der Emittent schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot für HIVE nach Abzug von Provisionen und geschätzten Emissionskosten, jedoch vor Abzug der Kosten für die gedeckelten Call-Transaktionen, auf etwa 109,5 Millionen US-Dollar belaufen wird.

Der Emittent beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Zeichnung von Aktien einer oder mehrerer direkter oder indirekter Tochtergesellschaften von HIVE zu verwenden, die diesen Erlös wiederum für allgemeine Unternehmenszwecke, Kapitalinvestitionen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Kauf von Grafikprozessoren) und den Ausbau von Rechenzentren verwenden werden. HIVE beabsichtigt, rund 19,8 Millionen US-Dollar für gedeckelte Call-Transaktionen (wie unten beschrieben) aus eigenen Barmitteln zu finanzieren, und der Emittent kann einen Teil des Nettoerlöses verwenden, um HIVE die Kosten der gedeckelten Call-Transaktionen zu erstatten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen privat ausgehandelte, in bar abgerechnete gedeckelte Call-Transaktionen mit bestimmten Finanzinstituten abgeschlossen. Die Obergrenze der gedeckelten Call-Transaktionen beträgt zunächst 4,92 US-Dollar pro Stammaktie, was einem Aufschlag von 125 % auf den zuletzt gemeldeten Verkaufspreis von 2,185 US-Dollar pro Stammaktie an der Nasdaq am 16. April 2026 entspricht, und unterliegt den üblichen Verwässerungsschutzanpassungen gemäß den Bedingungen der gedeckelten Call-Transaktionen.

Das Unternehmen hat bei der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) die Zulassung seiner Stammaktien beantragt und eine bedingte Genehmigung erhalten. Die Notierung steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen bis spätestens 30. Juni 2026 alle Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich der Verteilung der Stammaktien an eine Mindestanzahl von öffentlichen Aktionären. Es wird erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) eingestellt und der Handel an der TSX am oder um den 30. April 2026 aufgenommen wird. Als Bedingung für die Genehmigung des Angebots wird das Angebot, solange das Unternehmen an der TSXV notiert bleibt, in Übereinstimmung mit den Regeln der TSX durchgeführt. Das Unternehmen stützt sich in Bezug auf das Angebot auf die Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 602.1 des TSX-Unternehmenshandbuchs (das „TSX-Handbuch“), die für berechtigte, an mehreren Börsen notierte Emittenten (wie im TSX-Handbuch definiert) gilt.

Weder die Anleihen noch die Garantie oder die gegebenenfalls beim Umtausch der Anleihen auszugebenden Stammaktien wurden oder werden gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen, sofern sie nicht registriert sind, in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Jurisdiktion unzulässig wäre.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Generierung digitaler Vermögenswerte mittels grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

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Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem das Risiko, dass das Angebot nicht zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, eine Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht, eine potenzielle Verwässerung infolge des Umtauschs der Anleihen sowie die weiteren Risiken, die ausführlicher im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr, im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Berichten und Dokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens auf www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind.

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