EQS-News: Humanoide Robotik: Schaeffler schließt strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics

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Humanoide Robotik: Schaeffler schließt strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics



22.04.2026 / 12:11 CET/CEST

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Humanoide Robotik: Schaeffler schließt strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics

Schaeffler und Hexagon Robotics schließen Kooperation zur Entwicklung von Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter

Partnerschaft umfasst Liefervereinbarung von rotativen Aktoren und Integration von AEON Humanoiden in das globale Produktionsnetzwerk

Weiterer Beleg für Präsenz im weltweiten Humanoid-Ökosystem

Herzogenaurach, Deutschland/Zürich, Schweiz | 22. April 2026 | Die Motion Technology Company Schaeffler hat eine strategische Technologiepartnerschaft im Bereich humanoide Robotik mit dem Schweizer Unternehmen Hexagon Robotics vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung hochpräziser Wellgetriebe- und Planetenradaktoren aus der mit dem Hermes Award der Deutschen Messe ausgezeichneten Aktoren-Plattform von Schaeffler. Damit bringt das Unternehmen seine Kernkompetenz in der Antriebstechnologie gezielt in die Entwicklung humanoider Robotersysteme ein. Darüber hinaus plant Schaeffler in den kommenden sieben Jahren ungefähr eintausend humanoide Roboter von Hexagon Robotics in seinem globalen Produktionsnetzwerk einzusetzen. Ziel ist es, Produktionsprozesse schrittweise weiter zu automatisieren, die Effizienz in der Fertigung zu steigern und den Einsatz humanoider Robotik im industriellen Umfeld systematisch zu skalieren.

Dr. Jochen Schröder, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG, sagt: „Unsere innovative Aktoren-Plattform ist das technologische Rückgrat für die nächste Generation der humanoiden Robotik. Wir schaffen damit die Basis, um die humanoide Robotik massenfähig zu machen. Die Kooperation mit Hexagon Robotics zeigt, wie Schaeffler Hardware-Exzellenz mit industrieller Anwendung vereint. Wir entwickeln nicht nur Schlüsselkomponenten, sondern integrieren Roboter von Hexagon konsequent in unsere eigenen Werke, mit dem klaren Ziel, unsere Wettbewerbsfähigkeit durch die Nutzung von Physical AI weiter zu steigern."

Arnaud Robert, Präsident von Hexagon Robotics, sagt: „Wir haben einen humanoiden Roboter speziell für den industriellen Markt entwickelt und dabei unsere Kernkompetenzen in Sensorfusion, räumlicher Intelligenz und Physical AI genutzt. Wir freuen uns sehr, dass unser Humanoid AEON nun in die reale Produktion übergeht. Die Zusammenarbeit mit Schaeffler ermöglicht es uns, in unterschiedlichen Fabrikumgebungen einen messbaren Geschäftswert zu schaffen und unsere Aktivitäten zu skalieren.“

Hochpräzise Aktorlösungen für humanoide Roboter

Schaeffler bietet ein umfassendes Produktportfolio für humanoide Robotik an – von Wälzlagern und Präzisionsantrieben über Motoren und Sensoren bis hin zum Thermo- und Batteriemanagement. Im Fokus der Partnerschaft mit Hexagon Robotics steht die Entwicklung und Lieferung von rotativen Aktoren, die in zentralen Gelenken von Humanoiden, etwa in Schultern und Ellbogen, zum Einsatz kommen. Die Aktoren-Plattform von Schaeffler umfasst hocheffiziente Elektromotoren mit integrierter Leistungselektronik sowie präzise Encoder und wird je nach Anforderung mit zweistufigen Planeten- oder Wellgetrieben ausgelegt. So entsteht eine flexible und leistungsstarke Basis für die humanoide Robotik, die alle Anforderungen erfüllt. Wellgetriebeaktoren überzeugen insbesondere durch hohe Präzision, Spielfreiheit und ein sehr gutes Gewichts-Drehmoment-Verhältnis. Planetenradaktoren zeichnen sich hingegen durch hohe thermische Stabilität, hohe Drehmomenttransparenz und eine geringe Back-Drive-Ability aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

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Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.



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