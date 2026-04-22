EQS-News: Infinite lanciert dedizierte Bankkonten für eingebettete Stablecoin- und Fiat-Zahlungen

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Infinite lanciert dedizierte Bankkonten für eingebettete Stablecoin- und Fiat-Zahlungen



22.04.2026 / 21:20 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, die Technologieplattform für Zahlungen und Compliance, gab heute die Einführung von Infinite Accounts bekannt - dedizierte Bankkonten mit eindeutigen Routing-Nummern, die sowohl über traditionelle Zahlungsschienen als auch über Stablecoin-Netzwerke funktionieren und von der Erebor Bank, N.A., Mitglied der FDIC, betrieben werden.

Infinite Agents, Inc. Logo

Unternehmen können sich einmalig in die Infinite-Plattform integrieren, um Zugang zu umfassenden Konto- und Zahlungsfunktionen zu erhalten, vorbehaltlich der Programmbedingungen und Transaktionslimits. Die Erebor Bank, N.A. stellt die zugrundeliegende regulierte Bankinfrastruktur zur Verfügung.

Ein einheitliches Kontoerlebnis Durch das Programm erhalten Unternehmen und ihre Endnutzer Einlagenkonten mit voller Transaktionsfähigkeit - Einzahlungen, Abhebungen, ACH sowie nationale und internationale Überweisungen - sowie Stablecoin-Funktionalität, die alle über die APIs und die Plattform von Infinite zugänglich sind. Konten werden von der Erebor Bank, N.A., Mitglied der FDIC, zur Verfügung gestellt und können für die FDIC-Einlagensicherung in Frage kommen.¹ Stablecoin-Produkte, die über die Plattform zugänglich sind, sind nicht durch die FDIC versichert, sind keine Bankeinlagen und können an Wert verlieren.²

Das Programm zeichnet sich dadurch aus, dass es die bisher erforderlichen Beziehungen zu mehreren Banken, Compliance-Anbietern und Krypto-Infrastrukturanbietern in einer einzigen Erfahrung zusammenfasst. Ein Lohnbuchhaltungsunternehmen kann Auftragnehmer über ACH oder On-Chain-Stablecoin von demselben finanzierten Konto bezahlen. Eine Treasury-Plattform kann Fiat-Einlagen entgegennehmen und für die grenzüberschreitende Abwicklung programmatisch in Stablecoins umwandeln, vorbehaltlich der Bearbeitungszeiten und anfallenden Gebühren. Die Komplexität liegt in der Plattform, nicht im Arbeitsablauf des Kunden.

Native Stablecoin-Funktionen Die Partnerschaft unterstützt auch Stablecoin-Mint und -Burn in Verbindung mit Fiat-Geldern, On-Chain- und Off-Chain-Transaktionsflüsse über unterstützte Blockchain-Netzwerke sowie intelligentes Routing über herkömmliche Zahlungswege - einschließlich ACH und Überweisungen.

Unternehmen müssen keine Wallet-Infrastruktur verwalten oder sich mit der Komplexität von Kryptowährungen auseinandersetzen; die Plattform kümmert sich im Hintergrund um das Routing der Anbieter, die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und den Abgleich.

Stablecoin-Guthaben sind nicht durch die FDIC versichert, sind keine Bankeinlagen, können an Wert verlieren und unterliegen and¹ eren Risiken als FDIC-versicherte Einlagenkonten.² Eine aktuelle Liste der unterstützten Stablecoins finden Sie unter https://infinite.dev.

Entwickelt für Plattformen Das Programm basiert auf dem Infinite Merchant Developer Modell. Plattformen von Drittanbietern, Entwickler und Händler können die APIs von Infinite nutzen, um ihren eigenen Endnutzern Bank- und Stablecoin-Funktionen unter ihrer eigenen Marke anzubieten - ohne dass sie eine Zahlungsinfrastruktur aufbauen oder direkte Bankbeziehungen verwalten müssen.

„Wir haben Infinite entwickelt, um Stablecoin-Zahlungen so einfach, wenn nicht sogar einfacher zu machen als jede andere Zahlungsmethode", sagte Nikhil Srinivasan, CEO von Infinite. „Echte Bankkonten, echte Zahlungsschienen und Stablecoin-Funktionen - alles über eine Plattform, die Unternehmen in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren können."

Informationen zu Infinite Infinite ist ein Unternehmen für Zahlungsverkehrs- und Compliance-Technologie, das die Voraussetzungen für die Einführung von B2B-Stablecoins schafft. Infinite wurde von Nikhil Srinivasan und Raj Lad gegründet und betreibt eine einheitliche Plattform, die Zahlungen, Compliance und Risikokontrollen für eingebettete Fiat- und Stablecoin-Transaktionen integriert. Besuchen Sie https://infinite.dev um mehr zu erfahren.

¹Infinite ist ein Finanztechnologieunternehmen und keine FDIC-versicherte Bank. Bankdienstleistungen, einschließlich Einlagenkonten, werden von der Erebor Bank, N.A., Mitglied der FDIC, angeboten. Auf Einlagenkonten gehaltene Gelder können für die FDIC-Versicherung bis zu einer Höhe von 250.000 US-Dollar pro Einleger, pro versicherter Bank und pro Eigentümerkategorie in Frage kommen, sofern die Bedingungen für die Pass-Through-Einlagenversicherung erfüllt sind. Die FDIC-Einlagensicherung deckt den Ausfall einer von der FDIC versicherten Bank ab und schützt nicht vor dem Ausfall oder der Insolvenz von Infinite oder einer Nicht-Bank-Einheit. Infinite hält, kontrolliert oder verwahrt die Kundengelder nicht.

² Stablecoins, die über die Infinite-Plattform zugänglich sind, sind keine Bankeinlagen, sind nicht durch die FDIC versichert und werden nicht von der Erebor Bank, N.A. oder einem anderen Finanzinstitut garantiert. Der Wert von Stablecoin-Beständen hängt von den Reserven ab, die den Stablecoin unterlegen. Stablecoins können an Wert verlieren. Stablecoin-Bestände sind anderen Risiken ausgesetzt als FDIC-versicherte Einlagen. Bankdienstleistungen, einschließlich FDIC-versicherter Einlagenkonten, sind separat über die Erebor Bank, N.A., Mitglied der FDIC, erhältlich.

Introducing Infinite Accounts

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Cision

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