EQS-News: Precisely führt Governance-gestützte KI für die Kundenkommunikation in EngageOne RapidCX ein

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Precisely führt Governance-gestützte KI für die Kundenkommunikation in EngageOne RapidCX ein



22.04.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die neuen Funktionen vereinen umfassende Transparenz, Echtzeit-Überwachung und KI, um regulierten Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu minimieren und regelkonform zu handeln.

BURLINGTON, Massachusetts, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute die Veröffentlichung der neuesten Version von EngageOne™ RapidCX bekannt. Die Lösung integriert Governance-gestützte KI in die Kundenkommunikation und schafft so mehr Transparenz und Kontrolle. Die neue Version bietet einen einheitlichen Echtzeit-Überblick über die ausgehende Kommunikation sowie einen neuen Next Best Action KI-Agenten. Dieser unterstützt Teams dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen, die Performance zu analysieren und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen – für mehr Effizienz und Sicherheit.

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Diese Version baut auf den bereits angekündigten KI-Agenten in RapidCX auf und erweitert die Funktionen zur Inhaltsoptimierung und Suche um geführte, optimal abgestimmte Maßnahmen für die Kundenkommunikation. Zusammen spiegeln diese Innovationen den Ansatz von Precisely wider, Governance-gestützte KI bereitzustellen, die Teams dabei unterstützt, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig vollständige Transparenz, Kontrolle sowie Compliance zu gewährleisten.

Unternehmen stehen heutzutage unter steigendem Druck, zeitnahe, bedarfsorientierte und konforme Kommunikation zu gewährleisten und gleichzeitig komplexe Systeme mit begrenzten Ressourcen zu verwalten. Viele Teams stützen sich nach wie vor auf fragmentierte Tools und internes Wissen, was zu Ineffizienzen, Verzögerungen und erhöhten Compliance-Risiken führt. RapidCX begegnet diesen Herausforderungen durch eine einheitliche Echtzeit-Übersicht über die ausgehende Kommunikation über alle Kanäle hinweg sowie durch intelligente Entscheidungsunterstützung.

Die neueste Version von RapidCX bietet neue Funktionen, die ein schnelleres und fundierteres Handeln ermöglichen:

Next Best Action Agent: Eine Governance-gestützte KI-Funktion, die die Kommunikationsleistung analysiert und die effektivsten nächsten Schritte empfiehlt. In dieser Version unterstützt der Agent die E-Mail-Kommunikation; weitere Kanäle sind geplant. Wie bei früheren KI-Innovationen in RapidCX können Unternehmen entscheiden, ob sie diese Funktion aktivieren möchten, und behalten dabei die volle Kontrolle darüber, wie die KI eingesetzt wird.

Metrikgesteuerte Startseite: Eine neu gestaltete Startseite mit fünf zentralen Widgets, die Echtzeit-Einblick in die Kommunikationsleistung sowie schnellen Zugriff auf aktuelle Aufgaben bieten. So können Teams schnell erfassen, was gerade geschieht, und Maßnahmen ergreifen, ohne auf externe Tools angewiesen zu sein.

Kommunikations-Tracker: Eine zentralisierte, durchgängige Übersicht über die ausgehende Kommunikation über alle Kanäle hinweg, einschließlich der Informationen, was wann und wie gesendet wurde. Dies ermöglicht eine schnellere Problemlösung und verkürzt die Bearbeitungszeiten von Anrufen.

Wenn Unternehmen KI in regulierten Umgebungen einsetzen, sind Transparenz und Governance nach wie vor von entscheidender Bedeutung. RapidCX integriert KI direkt in Arbeitsabläufe und stellt so sicher, dass Empfehlungen sichtbar und nachvollziehbar sind und den Compliance-Anforderungen entsprechen.

„Diese Version von EngageOne RapidCX spiegelt unsere AI-First-Strategie wider, bei der Echtzeit-Transparenz mit kontrollierter Intelligenz kombiniert wird, um Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller voranzukommen, ohne dabei die Kontrolle aus den Augen zu verlieren", sagte Allan Christian, General Manager für EngageOne-Produkte bei Precisely. „Wir bieten weiterhin Funktionen an, die die Komplexität reduzieren, die Reaktionsfähigkeit verbessern und eine vertrauensvolle, regelkonforme Kommunikation auf Unternehmensebene ermöglichen."

Diese Version ist ein weiterer Schritt im Rahmen der übergeordneten Strategie von Precisely, verlässliche Agentic AI in seinem gesamten Produktportfolio zu ermöglichen. Durch die Kombination von Transparenz in der einheitlichen Kommunikation mit verwertbaren Erkenntnissen hilft RapidCX Unternehmen dabei, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern, die Compliance zu stärken sowie ein einheitliches, erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

Erfahren Sie mehr über Precisely EngageOne, das leistungsstarke Portfolio von Precisely für die Kundenbindung.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

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