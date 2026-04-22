EQS-News: Strategische Zusammenarbeit von Infosys und OpenAI soll Enterprise-KI-Transformation zu beschleunigen und den Wert von KI in großem Maßstab zu erschließen

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Strategische Zusammenarbeit von Infosys und OpenAI soll Enterprise-KI-Transformation zu beschleunigen und den Wert von KI in großem Maßstab zu erschließen



22.04.2026 / 13:10 CET/CEST

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Kooperation soll strukturierte gemeinsame Innovation und skalierbare Unternehmenslösungen fördern sowie agentische KI mit Infosys Topaz und Codex verantwortungsvoll einführen

BENGALURU, Indien , 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von AI-first-Unternehmensberatung und Technologiedienstleistungen, geht eine strategische Zusammenarbeit mit OpenAI ein. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Softwareentwicklung und -modernisierung mit den modernen KI-Modellen und Produkten von OpenAI wie Codex zu transformieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kombinert Infosys die OpenAI Technologie mit Infosys Topaz Fabric, seiner speziell entwickelten, komponierbaren und offenen Suite agentischer Dienste. Dies soll Kunden dabei unterstützen, den Schritt vom Experimentiere mit KI hin zu einer praktischen, verantwortungsvollen Implementierung und messbaren Geschäftsergebnissen zu vollziehen.

Infosys Logo

Die Kooperation adressiert gezielt Bereiche, in denen KI sein Potenzial entfalten kann – und zwar branchenübergreifend. Schwerpunkte sind zunächst Software-Engineering, die Modernisierung von Legacy-Systemen, DevOps-Automatisierung und E-Commerce sowie weitere technikorientierte Bereiche. Durch die Kombination von Codex, Workflow-Automatisierung und vorgefertigten Agenten mit der Infosys Poly-AI-Architektur und Unternehmens-Governance soll die Partnerschaft Unternehmen dabei unterstützen, Entwicklungs-Workflows zu modernisieren. Gleichzeitig wird die Produktivität im Engineering erhöht sowie die Bereitstellung beschleunigt – und so die Markteinführungszeit verkürzt.

Infosys ist dank seiner Branchenexpertise und globalen Reichweite bestens in den Bereichen Anwendungsmodernisierung, Softwareentwicklung und Unternehmenstransformation positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Codex in Produktionsumgebungen einzusetzen. Die Zusammenarbeit unterstützt Kunden dabei, Arbeitsabläufe neu zu gestalten und die technische Umsetzung zu stärken. Außerdem ermöglicht sie es, auf praktische und verantwortungsvolle Weise von frühen Experimenten zu einer skalierten Einführung überzugehen.

Denise Dresser, Chief Revenue Officer bei OpenAI, erläutert: „Codex entwickelt sich zu einer leistungsstarken Arbeitsumgebung, um Agenten in Softwareentwicklungs- und Geschäftsabläufen zu verwalten. Da Unternehmen Codex zügig in Einsatz nehmen, arbeiten wir mit führenden Partnern wie Infosys zusammen. So können wir eine größere Zahl von Organisationen dabei unterstützen, von der ersten Nutzung zu einer wiederholbaren Bereitstellung überzugehen. Die umfassende Expertise von Infosys bei der umfangreichen Softwaretransformation ermöglicht es Unternehmen, Codex in Bereichen wie der Modernisierung von Legacy-Code, der Automatisierung von Code-Reviews, der Erkennung von Schwachstellen und der Anwendungsentwicklung einzusetzen. Gleichzeitig weitet die Anwendung ihre Wirkung auf die Systeme und Arbeitsabläufe aus, in denen Wissensarbeit stattfindet. Gemeinsam arbeiten wir daran, Codex in Organisationen weltweit einzuführen."

Salil Parekh, Chief Executive Officer bei Infosys, erklärt: „Generative und agentische KI definieren die Art und Weise neu, wie Unternehmen arbeiten und wachsen. Unsere Zusammenarbeit mit OpenAI etabliert ein Betriebsmodell, um den Wert der KI in großem Maßstab freizusetzen. Wir kombinieren Technologie, Talente und Transformationsstrategien – Kunden sind damit in der Lage, von Pilotprojekten zur Leistungsfähigkeit überzugehen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Gemeinsam gestalten wir nicht nur die Zukunft der KI-Einführung, sondern unsere Kunden führen diese auch zielstrebig an."

About Infosys

Infosys is a global leader in AI–first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 63 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is counted among the world's Top 100 brands committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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Cision

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