EQS-News: Vossloh beliefert Bahnprojekt in Tansania

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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Vossloh beliefert Bahnprojekt in Tansania

22.04.2026 / 10:00 CET/CEST
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Vossloh beliefert Bahnprojekt in Tansania
Weichen und Befestigungssysteme für neue Verbindung

Für den Neubau einer Eisenbahnlinie im afrikanischen Tansania liefert Vossloh Weichen und Befestigungssysteme. Die Strecke wird die Metropole Daressalaam an der Ostküste mit dem Victoriasee im Landesinneren verbinden. Vossloh hat den Zuschlag für die Abschnitte 3 und 4 erhalten. Der Wert der Aufträge beträgt rund 30 Millionen Euro.

Die Teilstücke Makutupora-Tabora und Tabora-Isaka umfassen eine Strecke von 424 Kilometern. Für diese Abschnitte liefert Vossloh rund 130 Weichen und 840.000 Schwellensätze zur Schienenbefestigung. Die Weichen werden im schwedischen Ystad gefertigt, die Befestigungssysteme kommen aus Vosslohs „Fabrik der Zukunft“ in Werdohl.

Der Bau der Strecke wird vom Baukonzern Yapi Merkezi im Auftrag der Tanzania Railways Corporation durchgeführt und ist Teil des umfassenden Projekts zum Aufbau eines elektrifizierten Normalspur-Bahnsystems in Tansania. Damit sollen Reisezeiten deutlich verkürzt und perspektivisch die Nachbarländer angebunden werden, um den regionalen Handel zu stärken.

„Dieses ehrgeizige Bahnprojekt ist ein Entwicklungsmotor für Ostafrika“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Wir sind stolz, zu diesem wichtigen Vorhaben einen Beitrag zu leisten.“

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

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58791 Werdohl
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