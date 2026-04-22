EQS-PVR: Mutares SE & Co. KGaA: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.04.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.04.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.04.2026 / 20:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Mutares SE & Co. KGaA
Straße, Hausnr.: Arnulfstr.19
PLZ: 80335
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200NWMO6NLQFSCU64

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Passive Schwellenberührung aufgrund Kapitalerhöhung. Keine indirekte oder direkte Veräußerung von Aktien o.ä. Finanzinstrumenten des Emittenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Robin Laik
Geburtsdatum: 05.06.1972

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
07.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 23,99546 % 0 % 23,99546 % 22.424.422
letzte Mitteilung 25,08 % 0 % 25,08 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2NB650 3368835 2012009 15,02306 % 8,97240 %
Summe 5380844 23,99546 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0 %
    Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0 %
      Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Acting in Concert - Grund für die Zurechnung nach § 34 WpHG ist ein Konsortialvertrag bestehend aus den Konsortialmitgliedern Robin Laik, Monica Laik, Louisa Laik, Hanna Laik, Jonathan Laik und Daniel Laik (Poolvereinbarung) 

Datum
22.04.2026


22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet: www.mutares.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2313412  22.04.2026 CET/CEST

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