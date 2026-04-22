EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.04.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, 21.4.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: United States

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 20.4.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)		 Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
Situation am
Tag der
Schwellenberührung		  
3,99 %		  
1,01 %		  
5,01 %		  
109 497 697
Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)		  
4,22 %		  
0,75 %		  
4,98 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706   4 378 392   3,99 %
Subsumme A 4 378 392 3,99 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
Prozentanteil der
Stimmrechte
American
Depository Receipt		 N/A N/A 323 0,00 %
Securities Lent N/A N/A 552 827 0,50 %
    Subsumme B.1 553 150 0,51 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des
Instruments		 Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder
Cash Settlement		 Anzahl der
Stimmrechte		 Prozentanteil
der
Stimmrechte
CFD N/A N/A Cash 549 880 0,50 %
      Subsumme B.2 549 880 0,50 %

 


8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert
durch Ziffer		 Direkt gehaltene
Stimmrechte in
Aktien (%)		 Direkt gehaltene
Finanz-
/sonstige 
Instrumente (%)		 Total von beiden 
(%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock
Saturn Subco,
LLC		 1      
3 BlackRock
Finance, Inc.		 2      
4 BlackRock
Holdco 2, Inc.		 3      
5 BlackRock
Financial
Management,
Inc.		 4      
6 BlackRock
International
Holdings, Inc.		 5      
7 BR Jersey
International
Holdings L.P.		 6      
8 BlackRock
Australia Holdco
Pty. Ltd.		 7      
9 BlackRock
Investment
Management

(Australia) Limited		 8      
10 Trident Merger
LLC		 3      
11 BlackRock
Investment
Management,
LLC		 10      
12 BlackRock
(Singapore)
Holdco Pte. Ltd.		 7      
13 BlackRock
(Singapore)
Limited		 12      
14 BlackRock
Holdco 3, LLC		 7      
15 BlackRock
Cayman 1 LP		 14      
16 BlackRock
Cayman West
Bay Finco
Limited		 15      
17 BlackRock
Cayman West
Bay IV Limited		 16      
18 BlackRock
Group Limited		 17      
19 BlackRock
Investment
Management
(UK) Limited		 18      
20 BlackRock
(Netherlands)
B.V.		 18      
21 BlackRock Asset
Management
Deutschland AG		 20      
22 BlackRock
Advisors (UK)
Limited		 18      
23 BlackRock
Capital Holdings,
Inc.		 5      
24 BlackRock
Advisors, LLC		 23      
25 BlackRock
Canada
Holdings ULC		 6      
26 BlackRock Asset
Management
Canada Limited		 25      
27 BlackRock
Holdco 4, LLC		 5      
28 BlackRock
Holdco 6, LLC		 27      
29 BlackRock
Delaware
Holdings Inc.		 28      
30 BlackRock Fund
Advisors		 29      
31 BlackRock
Institutional
Trust Company,
National
Association		 29      
32 Amethyst
Intermediate
LLC		 11      
33 Aperio Holdings
LLC		 32      
34 Aperio Group,
LLC		 33      
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Offenlegungspflicht entstand, weil die Gesamtbeteiligung von BlackRock, Inc. über 5 % gestiegen ist. Zusätzlich sind die mit Aktien verbundenen Stimmrechte von BlackRock, Inc. unter 4 % gesunken.

 

London am 21.4.2026


22.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312882  22.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wienerberger
WIENERBERGER ADR 1/5/O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News