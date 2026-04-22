EU gibt Milliarden-Kredit für Ukraine frei - Druschba-Pipeline läuft wieder

Brüssel, 22. Apr (Reuters) - Nach ⁠monatelanger Blockade vor allem von Ungarn hat die Europäische Union die von der Ukraine dringend erwarteten Hilfen über 90 Milliarden Euro freigegeben und neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die EU-Botschafter in Brüssel hätten dies am Mittwoch gebilligt, teilte die zyprische Ratspräsidentschaft mit. Zuvor waren die Lieferungen russischen Öls über die Druschba-Pipeline durch die Ukraine nach Europa wieder aufgenommen worden. Ungarn und die Slowakei hatten ihre Zustimmung zu dem milliardenschweren EU-Kredit an die Lieferungen geknüpft. Die ‌Mittel konnten nur durch eine einstimmige Entscheidung freigegeben werden. Sollte Ungarn nicht noch im schriftlichen Umlaufverfahren widersprechen, könnte die Auszahlung binnen 24 Stunden beginnen, sagte ein Sprecher der Bundesregierung in Berlin.

Die 90 Milliarden Euro sollen die Liquidität der Ukraine bis 2027 sichern. Es wird ⁠nicht erwartet, dass die ⁠Ukraine das Geld aus eigenen Mitteln zurückzahlt. Das Kapital wird erst fällig, wenn Russland nach dem Ende des Konflikts Reparationen leistet. In der EU sind Vermögenswerte der russischen Zentralbank im Wert von rund 210 Milliarden Euro eingefroren, die für die Rückzahlung der EU-Kredite verwendet werden könnten.

DURCH DRUSCHBA FLIESST WIEDER ÖL NACH UNGARN UND SLOWAKEI

Möglich wurde das Votum der EU-Botschafter auch durch die Wiederaufnahme des Öltransports über die russische Druschba-Pipeline, die teilweise über ukrainisches Territorium verläuft. Der ungarische Ölkonzern MOL teilte mit, die Ukraine habe über die Wiederaufnahme der Lieferungen informiert. Die ersten Ölmengen würden ‌spätestens am Donnerstag in Ungarn und der Slowakei erwartet. Beide Länder setzen trotz des Ukraine-Kriegs ‌weiterhin auf Energielieferungen aud Russland. Ungarn hatte die EU-Finanzhilfen an die Ukraine zuvor blockiert.

Der Regierung in Kiew zufolge war die Pipeline durch einen russischen Angriff beschädigt worden. Dadurch wurde die Versorgung von Ungarn und der Slowakei monatelang unterbrochen. Die russlandnahe Regierung in Budapest des inzwischen abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte der Ukraine ⁠vorgeworfen, die Reparatur bis nach der Parlamentswahl in Ungarn zu verschleppen. Die Aussichten auf eine Freigabe des Kredits verbesserten sich, als Orban die Wahl ‌am 12. April verlor und der künftige Ministerpräsident Peter Magyar erklärte, er ⁠werde sich den Auszahlungen nicht widersetzen.

Die Druschba-Pipeline hat eine Kapazität von 1,2 bis 1,4 Millionen Barrel pro Tag. Wegen westlicher Sanktionen und wiederholter Drohnenangriffe war die Durchflussmenge zuletzt jedoch auf einen Bruchteil davon gesunken.

SANKTIONEN ZIELEN AUF MILITÄRINDUSTRIE

Mit der Freigabe der Milliarden-Kredite fiel auch die Entscheidung für das 20. EU-Sanktionspaket gegen Russland. Es zielt insbesondere auf den russischen militärisch-industriellen Komplex und dessen Drohnenproduktion ab. ‌Zudem sind Maßnahmen gegen die sogenannte Schattenflotte Russlands vorgesehen, mit der westliche Sanktionen ⁠gegen den Export russischen Öls umgangen werden.

Große russische Raffinerien ⁠und Produzenten müssen nun mit dem Einfrieren von Vermögenswerten und Geschäftsverboten rechnen. Erstmals will die EU ihr Instrument gegen die Umgehung von Sanktionen gegen ein Drittland – Kirgisistan – einsetzen. Darüber hinaus sollen Geschäfte mit einem indonesischen Ölhafen untersagt werden. Ursprünglich hatte die EU-Kommission zwei Häfen in Drittstaaten im Visier, die Diplomaten einigten sich jedoch auf den indonesischen Standort. Zudem sollen Klauseln eingeführt werden, die geistiges Eigentum der EU sowie Unternehmen vor russischen Rechtsansprüchen in Drittländern schützen.

Auf ein vollständiges Verbot von maritimen Dienstleistungen für russisches Öl verzichteten die EU-Staaten vorerst. Die Gesandten hätten sich zwar grundsätzlich auf diesen zentralen Punkt geeinigt, eine Entscheidung über die Umsetzung jedoch auf die Zeit nach weiteren Abstimmungen mit der G7-Gruppe verschoben, hieß es aus Diplomatenkreisen. Sollte das Verbot in Kraft treten, könnte dies das Ende der 2022 eingeführten G7-Preisobergrenze bedeuten. Diese erlaubte es ⁠Käufern aus Drittländern, westliche Versicherungs- und Schifffahrtsdienstleistungen zu nutzen, sofern der Kaufpreis 60 Dollar pro Barrel nicht überstieg. In diesem Jahr senkte eine Koalition aus G7-Mitgliedern und Verbündeten – ohne die USA – den Preis auf 44,10 Dollar.

(Reuters-BrüsselBearbeitet von Hans Busemann Redigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)