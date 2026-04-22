EU-Kommission präsentiert Maßnahmen gegen Energiekrise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um infolge des Iran-Kriegs steigende Energiepreise zu dämpfen und Versorgungsengpässe zu vermeiden, plant die EU-Kommission verschiedene Maßnahmen. Was genau vorgesehen ist, will die Brüsseler Behörde an diesem Mittwoch vorstellen.

Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf hervorgeht, soll neben der Abfederung von hohen Preisen für Verbraucher und Unternehmen etwa auch die Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern verstärkt, der Verbrauch von Öl und Gas verringert und ersetzt sowie die Elektrifizierung gefördert werden. Zudem wird erwartet, dass die Kommission die von der Luftverkehrsbranche angemahnte Kerosin-Knappheit adressiert.

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Kosten für den Import fossiler Brennstoffe nach Angaben der Kommission um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen./rdz/DP/he