EU-Kommission will im Notfall Kerosinbestände umverteilen

Brüssel, 22. Apr (Reuters) - ⁠Die EU-Kommission zieht für den Fall eines Mangels an Flugbenzin Regeln zur Umverteilung von Beständen zwischen den EU-Staaten in Betracht. "Normalerweise überlassen wir die Entscheidung dem Markt, aber es kann zu einer Krise kommen, in der tatsächlich die Versorgungssicherheit das Problem ist und nicht nur die Preise", sagte EU-Energiekommissar Dan Jorgensen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in Brüssel. Gegebenenfalls könnten Umverteilungsinstrumente und andere Maßnahmen eingeführt werden, die in der ‌Branche bisher nicht üblich waren. Deutschland gehört zu den EU-Ländern mit Produktionskapazitäten für Kerosin, während andere völlig auf Kraftstoffimporte angewiesen sind.

Die EU erklärte, derzeit gebe es keinen Engpass bei der Treibstoffversorgung der Luftfahrt. Der Internationale Airline-Verband IATA und die Internationale Energieagentur (IEA) ⁠sagen jedoch Probleme ⁠ab Ende Mai/Anfang Juni voraus. Mit der Blockade der Straße von Hormus im Iran-Krieg fallen seit Ende Februar etwa 20 Prozent des Kerosinbedarfs in Europa aus.

Als Teil ihres Aktionsprogramms gegen den massiven Anstieg der Energie- und Treibstoffpreise schlug die Kommission einige Vorkehrungen gegen eine Kerosinkrise vor. Raffineriekapazitäten in der EU sollen von einer Beobachtungsstelle erfasst werden, um dann eine vollständige Auslastung zu sichern. Es gebe noch Spielraum zur Steigerung der Kerosinproduktion, sagte Jorgensen. Womöglich kommt auch eine gesetzliche Pflicht zur Bevorratung von Kerosin, wie es ‌sie für einen Bedarfszeitraum von 90 Tagen schon für Öl gibt.

Der europäische Flughafenverband ‌ACI, der ebenfalls vor Knappheit binnen Wochen gewarnt hatte, zeigte sich mit dem Plan zufrieden. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Beschiffbarkeit der Straße von Hormus sei die Strategie gegen potenzielle Risiken angemessen, erklärte ACI-Generaldirektor Olivier Jankovec. Die Umsetzung des Plans erfordere mehr Transparenz seitens der Kraftstofflieferanten. "Die ⁠vergangenen Wochen haben Schwächen in der Raffineriekapazität der EU und unsere Abhängigkeit von Importen offenbart", ergänzte er. Die Anstrengungen zur Dekarbonisierung der ‌Luftfahrt durch den Umstieg auf nachhaltiges Flugbenzin (SAF) müssten deshalb verstärkt werden.

GASPREISE ⁠BLEIBEN HOCH

Langfristig will die EU ihre Abhängigkeit von Öl und Gas verringern, um künftige Versorgungsschocks zu vermeiden. "Dies gibt uns Energieunabhängigkeit und -sicherheit und bedeutet, dass wir geopolitische Stürme besser überstehen können", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Für Europa ist es nach der Drosselung russischer Gaslieferungen 2022 die zweite Energiekrise innerhalb weniger Jahre. Von der Leyen stellte "sowohl sofortige ‌als auch strukturelle Entlastungsmaßnahmen für die europäischen Bürger und Unternehmen" in ⁠Aussicht.

Geplant sind zunächst keine größeren Markteingriffe wie eine Deckelung der ⁠Gaspreise oder eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne, wie es sie während der Gaskrise 2022 gab. Stattdessen will die Kommission die EU-Vorschriften ändern, um sicherzustellen, dass Strom niedriger besteuert wird als Gas. Zudem soll es für die Regierungen einfacher werden, die Stromsteuern für die Industrie und für bedürftige Haushalte auf null zu senken, um deren Rechnungen zu dämpfen.

Die europäischen Gaspreise sind seit Beginn des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar um ein Drittel gestiegen, liegen aber weit unter dem Niveau von 2022. Jorgensen sagte, die durch den Iran-Krieg verursachten Schäden an der Gasinfrastruktur im Nahen Osten bedeuteten, dass die Preise für "ein paar Jahre" höher als erwartet bleiben würden. "Sogar ein Best-Case-Szenario, in dem der Krieg sehr bald endet, ist immer noch ⁠ein schlechtes Szenario", erklärte er. "Wir müssen unsere Abhängigkeit von Gas so schnell wie möglich loswerden."

(Bericht von Kate Abnett, geschrieben von Ilona Wissenbach und Klaus Lauer; redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)