EU plant Düngemittel-Strategie wegen steigender Kosten durch Iran-Krieg

Brüssel, 22. ⁠Apr (Reuters) - Die EU will am 19. Mai wegen der stark gestiegenen Preise eine Düngemittelstrategie vorstellen. Damit reagiert die EU‑Kommission auf die Folgen des Iran‑Krieges für den Weltmarkt, ‌wie ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Mittwoch erklärte. Ziel sei es, die heimische Produktion anzukurbeln, Lieferketten ⁠breiter aufzustellen ⁠und strukturelle Schwachstellen zu beheben. Zudem solle der Übergang zu einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Herstellung beschleunigt werden.

Die weltweiten Düngemittelpreise sind nach der nahezu vollständigen Schließung der Straße von Hormus stark gestiegen. Durch die Meerenge ‌vor der iranischen Küste verläuft ‌rund ein Drittel des globalen Düngemittelhandels. Obwohl die Europäische Union nicht auf stickstoffbasierte Düngemittel wie Harnstoff aus dem Nahen ⁠Osten angewiesen ist, ziehen die Preise für alle Sorten ‌an, da weltweit nach alternativen ⁠Bezugsquellen gesucht wird. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Expana lagen die Harnstoffpreise in Westeuropa Anfang April um 55 Prozent über dem Vorkriegsniveau.

Landwirte in der EU ‌sind von den Preissprüngen ⁠und möglichen Engpässen bislang ⁠kaum betroffen. Ihren Bedarf für die Pflanzsaison 2026 hatten sie größtenteils bereits vor Ausbruch des Krieges Ende Februar gedeckt. Neben der Düngemittelstrategie kündigte die EU‑Kommission am Mittwoch auch Maßnahmen an, um die Auswirkungen des Iran‑Krieges auf die europäischen Energiemärkte abzufedern.

(Bericht von Alexander Chituc, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)