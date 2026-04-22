Eurozone: Iran-Krieg verschlechtert Verbrauchervertrauen erneut deutlich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker eingetrübt als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 4,2 Punkte auf minus 20,6 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

Damit sackte die Stimmung der Verbraucher erneut deutlich ab und erreichte den niedrigsten Stand seit Anfang 2023. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf lediglich minus 17,2 Punkte erwartet. Der Indikator liegt nunmehr deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt./la/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Fokus auf geplante Verhandlungen
Euro zum Dollar stabil20. Apr. · dpa-AFX
Euro zum Dollar stabil
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegungheute, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre dazu wissen müssenheute, 13:09 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Alle Premium-News