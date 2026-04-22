Eurozone: Iran-Krieg verschlechtert Verbrauchervertrauen erneut deutlich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im April deutlich stärker eingetrübt als befürchtet. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 4,2 Punkte auf minus 20,6 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

Damit sackte die Stimmung der Verbraucher erneut deutlich ab und erreichte den niedrigsten Stand seit Anfang 2023. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf lediglich minus 17,2 Punkte erwartet. Der Indikator liegt nunmehr deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt./la/he