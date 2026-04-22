Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.04.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABBBericht 1. Quartal 2026
AT&TBericht 1. Quartal 2026
BoeingBericht 1. Quartal 2026
Deutsche Rohstoff AGBericht Geschäftsjahr 2025
GE VernovaBericht 1. Quartal 2026
IBMBericht 1. Quartal 2026
Lam ResearchBericht 3. Quartal 2026
NelBericht 1. Quartal 2026
Platform GroupBericht Geschäftsjahr 2025
QuantumScape ABericht 1. Quartal 2026
ServiceNowBericht 1. Quartal 2026
TeslaBericht 1. Quartal 2026
Texas InstrumentsBericht 1. Quartal 2026
Var EnergiBericht 1. Quartal 2026
VertivBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla
Nel
ServiceNow
Deutsche Rohstoff AG
Vertiv
IBM
Lam Research
Boeing
GE Vernova
ABB
Var Energi
AT&T
Platform Group
QuantumScape A
Texas Instruments

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