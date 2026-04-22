Flughafen Frankfurt will mit neuem Terminal 3 als Drehkreuz aufholen

Frankfurt, 22. Apr (Reuters) - ⁠Mit der Eröffnung des Terminals 3 hat der Frankfurter Flughafen die Basis für künftiges Wachstum gelegt. Der Start des neuen Terminals sei ein Signal für die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit des größten deutschen Flughafens, als internationales Drehkreuz leistungsfähig zu bleiben, erklärte der Chef des Betreibers Fraport, Stefan Schulte, am Mittwoch. "Wir werden ein Zeichen setzen im internationalen ‌Wettbewerb der Drehkreuze", sagte er beim Festakt.

Vor der Pandemie war Frankfurt mit gut 70 Millionen Passagieren noch der viertgrößte Luftfahrt-Knotenpunkt in Europa - nach London, Paris und Amsterdam. Inzwischen hat der Aufstieg der Flughäfen Istanbul ⁠und Madrid die ⁠Frankfurter auf Platz sechs verdrängt. Der deutsche Luftverkehr erholt sich viel langsamer als die meisten europäischen Länder vom Einbruch der Pandemie, was die Branche mit zu hohen Steuern und Gebühren erklärt.

Mehr als 50 Fluggesellschaften, darunter Emirates und Qatar Airways, ziehen vom Terminal 2 zum T3 im Süden des Flughafens um. Im kommenden Jahr stößt der Ferienflieger Condor als größter T3-Nutzer vom Terminal 1 dazu. Fraport werde jetzt die Sanierung und ‌Modernisierung des T2 angehen, bekräftigte Schulte. Mitte des kommenden Jahrzehnts könnten ‌der Hauptkunde Lufthansa und seine Partner der Star Alliance, die das Terminal 1 belegen, dann in das T2 hineinwachsen. "Der Luftverkehr wächst", sagte Schulte.

ZEHN JAHRE BAUZEIT

Mit gut zehn Jahren Bauzeit und vier Milliarden Euro Investitionsvolumen ist es eines der ⁠größten privat finanzierten Infrastrukturprojekte in Europa. Das T3 sei ein Beispiel dafür, dass in Deutschland große Infrastrukturprojekte auch ‌schnell realisiert werden könnten, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Der Luftfahrtstandort ⁠Deutschland habe unter politischen Maßnahmen gelitten und müsse wieder nach vorn gebracht werden. Auf die beschlossene Senkung von Luftverkehrssteuer und Gebühren sollten weitere Entlastungen und ein Digitalisierungsschub folgen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Kapazität des dritten Terminals in Frankfurt beläuft sich zunächst auf 19 Millionen Passagiere, fast ‌so viele wie am viertgrößten deutschen Flughafen Düsseldorf. Der ⁠Beschluss zur Erweiterung fiel bereits im Jahr 2000 ⁠nach einem Mediationsverfahren des Landes Hessen mit Bürgerinitiativen und umliegenden Gemeinden. Der Bau des milliardenschweren Mammutprojekts begann vor zehn Jahren. Ohne die Verzögerungen durch die Pandemie wäre es schon vor drei Jahren an den Start gegangen.

"Man baut als Architekt nicht zweimal ein Gebäude, das so groß ist wie die Innenstadt Frankfurt", sagte Architekt Christoph Mäckler mit Blick auf das 25 Fußballfelder große Terminal, das auch viel Platz für Geschäfte und Gastronomie hat.

Die Kapazität der drei Flugsteige G, H und J könnte bei Bedarf auf bis zu 25 Millionen erweitert werden. Platz ist auch für einen weiteren Flugsteig. Seit der Pandemie hat Frankfurt ⁠die Rekordzahl von 70,6 Millionen Fluggästen 2019 noch nicht wieder erreicht. Für dieses Jahr prognostiziert Fraport rund vier Prozent Wachstum auf bis zu 66 Millionen Reisende. Langfristig werden mehr als 100 Millionen erwartet.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von ‌Thomas Seythal)