Freundliche Tendenz zur Wochenmitte – DAX hält Niveau
Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte leicht fester und hält sich auf dem Niveau der vergangenen Tage. Auch der Euro Stoxx 50 tendiert moderat nach oben. Von den US‑Märkten kommen überwiegend freundliche Vorgaben, die großen Indizes liegen vorbörslich im Plus. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute geldpolitische Signale aus Europa. Mehrere Wortmeldungen von EZB‑Vertretern werden aufmerksam verfolgt, da sie Hinweise auf den weiteren Kurs der Notenbank liefern könnten. Ergänzend richtet sich der Blick nach Großbritannien, wo neue Inflationsdaten erwartet werden und Rückschlüsse auf den Preisdruck erlauben. Später am Tag liefern aus den USA aktuelle Daten vom Immobilienmarkt zusätzliche Konjunkturhinweise, die vor allem für zinssensitive Sektoren relevant sind.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Aktie der Deutschen Telekom startet mit spürbarem Rückenwind in den Handel. Auslöser sind Berichte, wonach der Bonner Konzern eine vollständige Zusammenführung mit seiner US‑Tochter T‑Mobile US prüft. Diskutiert wird demnach die Schaffung einer neuen Holdingstruktur, unter deren Dach beide Gesellschaften gebündelt würden. Die Überlegungen haben spekulativen Charakter, sorgen aber für deutlich erhöhte Handelsumsätze und schüren Fantasie über strategische Spielräume sowie zusätzliche Werthebel auf Konzernebene.
Bei SAP zeigt sich ebenfalls eine freundliche Tendenz. Investoren bringen sich im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen in Stellung, die nach US‑Börsenschluss veröffentlicht werden. Im Fokus stehen dabei vor allem die Entwicklung des Cloud‑Geschäfts und die Visibilität der künftigen Erlöse. Die Erwartung einer insgesamt robusten Geschäftsentwicklung sorgt für Kaufinteresse, zumal die Zahlen als potenzieller Impulsgeber für den gesamten europäischen Technologiesektor gelten.
Siemens profitiert von positiven Signalen aus dem Industriebereich. Starke Geschäftszahlen und ein angehobener Ausblick des Schweizer Technologiekonzerns ABB wirken dabei als Stimmungsaufheller für die Branche. Sie nähren die Hoffnung auf anhaltend hohe Investitionen in Automatisierungs‑ und Elektrifizierungslösungen. Diese Perspektive lenkt Kapital in vergleichbare Titel und verleiht auch den Siemens‑Papieren zusätzlichen Auftrieb.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN6QQL
|8,33
|23545,223751 Punkte
|29,5
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WJ7
|10,78
|23300,535493 Punkte
|22,59
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2TLK
|14,25
|25714,117623 Punkte
|17,36
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZT1
|21,88
|26486,971905 Punkte
|11,15
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN43WJ
|20,98
|22229,388126 Punkte
|11,54
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Put
|UG7GMN
|10,45
|24300,00 Punkte
|10,14
|18.09.2026
|AMD Inc.
|Call
|UN1U0P
|2,20
|350,00 USD
|11,08
|16.09.2026
|AMD Inc.
|Call
|UN1U0T
|2,55
|400,00 USD
|3,59
|13.01.2027
|Siemens AG
|Call
|UN4R97
|2,3
|230,00 EUR
|7,55
|24.06.2026
|Boeing Co./The
|Call
|UN231W
|0,55
|240,00 USD
|11,1
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500®
|Short
|HD6S3R
|1,12
|8476,829981 Punkte
|5
|Open End
|Aixtron SE
|Long
|UN7FGN
|10,66
|22,615 EUR
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|1,09
|22655,981709 Punkte
|15
|Open End
|Aixtron SE
|Short
|UN78WM
|0,58
|49,397333 EUR
|15
|Open End
|Novo Nodisk A/S
|Long
|UG8MLU
|3,02
|26,28697 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.04.2026; 10:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen