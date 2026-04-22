Frühjahrsprojektion: Bund hat mehr Spielraum für neue Schulden

Berlin, 22. ⁠Apr (Reuters) - Der erneut verschlechterte Konjunkturausblick der Bundesregierung erhöht den Spielraum des Bundes für neue Schulden im Kernhaushalt. Allein für das Jahr 2027 ergibt sich für Bundesfinanzminister Lars ‌Klingbeil (SPD) dadurch ein um 2,7 Milliarden Euro höherer Spielraum für neue Kredite innerhalb der Schuldenbremse. Grund ist eine ⁠negativere ⁠Einschätzung der sogenannten Konjunkturkomponente, die sich aus der am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprojektion der Regierung ergibt. Im Rahmen der Schuldenbremse darf der Bund bei einer schlechteren Wirtschaftslage mehr Kredite aufnehmen, um etwa konjunkturell bedingte Steuerausfälle auszugleichen.

Im ‌Vergleich zur Jahresprojektion vom Januar fällt ‌die Konjunkturkomponente in den Folgejahren negativer aus. Die zulässige Mehrverschuldung aus dieser Komponente steigt für 2027 auf 12,3 Milliarden Euro. ⁠Im Januar waren für 2027 noch 9,6 Milliarden Euro ‌veranschlagt worden. Damit gewinnt Klingbeil ⁠mehr Kreditspielraum für den Bundeshaushalt für 2027 und im Finanzplan. In der Planung für 2027 klaffte zuletzt nach früheren Angaben eine Lücke von mehr ‌als zehn Milliarden Euro. ⁠Die Etat-Eckwerte will das Kabinett ⁠am 29. April beschließen.

Die Bundesregierung hatte in der Projektion ihre Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft spürbar zurückgeschraubt. Für 2026 rechnet sie nun mit einem Plus von 0,5 Prozent und für 2027 mit 0,9 Prozent. Im Januar war sie noch von 1,0 und 1,3 Prozent ausgegangen.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)