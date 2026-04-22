Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre wissen müssen
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Telekom erwägt laut Insidern, komplett mit der T-Mobile US zu verschmelzen. Aktuell gehört dem Bonner Konzern die US-Tochter nur anteilig. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen dazu.
Quelle: Mihai_Andritoiu / Shutterstock.com
Laut Insidern erwägt die Telekom, sich komplett mit der US-Tochter T-Mobile US zusammenzuschließen. Das berichtete die US-Finanznachrichten-Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Idee dabei sei, den Mutterkonzern und die US-Tochter über eine Holding in einem einzigen Konzern komplett zu vereinen. Denn trotz des Namens gehört T-Mobile US der deutschen Mutter nur anteilig.
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