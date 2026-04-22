Wall Street

Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg sind am Mittwoch an den steigenden US-Börsen wieder Rekorde ein Thema. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause. Anleger mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.

Der Nasdaq 100 , der zuletzt um 1 Prozent auf 26.735 Punkte stieg, erreichte früh erneut eine Bestmarke. Auch der marktbreite S&P 500 stand seinem nächsten Rekord nahe, indem er zuletzt 0,8 Prozent auf 7.120 Zähler zulegte. Einzig der Dow Jones Industrial hat noch eine gewisse Distanz zum Höchststand aus dem Februar zu gehen, obwohl er am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 49.583 Punkte stieg.

Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit, dass er auf Bitten Pakistans von Angriffen absehen werde, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt, hieß es. Dem gegenüber vermeldeten iranische Streitkräfte Angriffe auf drei Frachtschiffe. An daraufhin wieder steigenden Ölpreisen störten sich die Aktienanleger nicht groß.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
NASDAQ
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
S
S&P 500
Dow
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 21.04.2026
Dax vor Erholung – Hoffnung auf US-Iran-Gespräche stütztgestern, 06:16 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 17.04.2026
Dax bewegt sich kaum nach starker Woche17. Apr. · onvista
Dax bewegt sich kaum nach starker Woche
Vorbörse 22.04.2026
Hängepartie im Iran-Krieg - Dax startet leicht höherheute, 06:20 Uhr · onvista
Hängepartie im Iran-Krieg - Dax startet leicht höher
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegungheute, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre dazu wissen müssenheute, 13:09 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Alle Premium-News