Gratisaktie, Zinsen und Cashback: Das Trading 212 Angebot im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Trading 212 bietet 0 € Ordergebühren auf Aktien und ETFs.

Neukunden erhalten eine Gratisaktie im Wert von bis zu 100 €.

Zusätzlich gibt es 3 % Zinsen auf nicht investiertes Guthaben.

2 % Cashback auf Kartenzahlungen ergänzen das Angebot.

Die Plattform kombiniert Brokerage, Zinsen und App in einem System.

Trading 212: Mehr als ein klassischer Neobroker

Trading 212 zählt zu den etablierten Neobrokern in Europa und kombiniert Brokerage mit zusätzlichen Funktionen wie Verzinsung und Cashback. Im Fokus steht ein einfaches Modell: Investieren ohne klassische Ordergebühren und gleichzeitig Guthaben verzinsen.

Gratisaktie für Neukunden

Ein zentraler Bestandteil des Angebots ist die Gratisaktie im Wert von bis zu 100 €.

So funktioniert die Aktion:

Konto eröffnen und verifizieren

Mindesteinzahlung leisten

Gratisaktie wird automatisch gutgeschrieben

Die Aktie kann auch als Bruchstück zugeteilt werden und unterliegt bestimmten Haltefristen.

Der mögliche Wert liegt zwischen etwa 8 € und 100 €, wobei kleinere Beträge deutlich häufiger vorkommen als höhere. Die Wahrscheinlichkeit ist also so verteilt, dass der Großteil der Nutzer eine Aktie im unteren Wertbereich erhält, während höherwertige Aktien seltener vergeben werden.

Zinsen auf nicht investiertes Guthaben

Trading 212 verzinst auch nicht investiertes Guthaben auf dem Konto. Aktuell bietet Trading 212 3 % Zinsen p. a. auf das Verrechnungskonto.

Verzinsung für Neu- und Bestandskunden

Tägliche Berechnung der Zinsen

Guthaben jederzeit verfügbar

Keine feste Laufzeit

Die Verzinsung ist variabel und muss in der App aktiviert werden. Damit ähnelt das Modell einem Tagesgeldkonto, ist aber direkt in das Depot integriert.

Cashback und zusätzliche Funktionen

Neben Brokerage und Verzinsung bietet Trading 212 weitere Features:

2 % Cashback auf Kartenzahlungen

Investieren in Bruchstücke von Aktien

Große Auswahl an Aktien und ETFs

Intuitive App mit Fokus auf einfache Bedienung

Damit positioniert sich Trading 212 als All-in-One-Lösung für Investieren und Liquidität.

Kosten und Konditionen

0 € Ordergebühren auf Aktien und ETFs

0 € Depotführung

Spreads und externe Kosten können anfallen

Mindesteinzahlung für Aktionen erforderlich

Das Angebot richtet sich vor allem an Anleger, die kostengünstig investieren möchten.

Für wen sich das Angebot eignet

Trading 212 ist besonders interessant für Anleger, die:

ohne Ordergebühren investieren möchten

mit kleinen Beträgen starten wollen

zusätzlich von Zinsen auf Cash profitieren möchten

eine einfache, appbasierte Lösung bevorzugen

Für wen sich Trading 212 weniger eignet

Trotz der attraktiven Kombination aus Gratisaktie, Zinsen und 0 € Ordergebühren ist das Angebot nicht für alle Anlegertypen gleichermaßen geeignet. Wer gezielt Derivate wie Zertifikate oder Optionsscheine handeln möchte, findet diese bei Trading 212 nicht. Für gehebelte Strategien steht stattdessen das CFD-Angebot zur Verfügung. Dieses unterscheidet sich jedoch deutlich vom klassischen Wertpapierhandel und ist mit höheren Risiken verbunden.

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem Trading 212 Depot auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit

Trading 212 kombiniert mehrere Vorteile in einem Angebot: Gratisaktie, Zinsen auf Guthaben und Cashback machen den Einstieg besonders attraktiv. Das Depot eignet sich vor allem für Einsteiger und kostenbewusste Anleger, die eine einfache All-in-One-Lösung suchen. Wer hingegen Wert auf klassische Derivate legt, findet bei anderen Brokern ein breiteres Angebot.

Mehr von der onvista Ratgeber-Redaktion