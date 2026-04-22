Großes Launch-Event der MCUs der GD32F5HC-Serie von GigaDevice: Leistungsstarke Innovationen für HMI- und IoT-Edge-Lösungen

GigaDevice, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterbauelementen, gab heute die offizielle Markteinführung der universell einsetzbaren 32-Bit-Mikrocontroller der GD32F5HC-Serie bekannt. Die neue Serie zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, hohe Taktfrequenzen, hohe Speicherkapazität und robuste Sicherheit aus und überzeugt zudem durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch sowie umfangreiche Konfigurationsoptionen für Peripherie. Sie erweitert das GD32 Arm® Cortex®-M33-Portfolio und bildet eine leistungsstarke Plattform für HMI- und IoT-Edge-Lösungen der nächsten Generation. Damit stehen nun Muster, Entwicklungsboards und die vollständige technische Dokumentation bereit, um eine schnelle Evaluierung und den Einsatz in der Serienfertigung zu unterstützen.

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GigaDevice GD32F5HC Series MCU for HMI and IoT Edge Solutions

Entscheidender Wettbewerbsvorteil durch hohe Effizienz, erweiterte Rechenleistung und integrierte Sicherheit

Die GD32F5HC-Serie, die auf dem Arm® Cortex®-M33-Kern basiert, arbeitet mit einer Taktfrequenz von 200 MHz. Dank der effizienten Arm®v8-M-Architektur verfügen diese Chips über einen modernen DSP-Hardware-Beschleuniger und eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit einfacher Genauigkeit, um Echtzeitsteuerungen und algorithmusbasierte Anwendungen zu beschleunigen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten bietet diese Serie eine sehr große Speicherkapazität mit bis zu 2048 KB Flash, 320 KB SRAM und 32 KB I-Cache. Damit lassen sich auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Speicherbedarf realisieren und komplexe Algorithmen, Grafik-Frameworks und Hochgeschwindigkeits-Datenpipelines mühelos realisieren. Die GD32F5HC-Serie beinhaltet außerdem eine Vielzahl integrierter Sicherheitsmechanismen. Sie basiert auf einer TrustZone®-fähigen Architektur und bietet hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen sowie eine zweistufige Zugriffskontrolle über MPU und SAU zur Absicherung auf Kernebene. Ergänzt wird dies durch dedizierte Hardware-Sicherheitsressourcen, darunter eine 2k-Bit-eFuse zur Speicherung von Sicherheitsschlüsseln sowie eine vollständige Suite kryptografischer Beschleuniger, darunter TRNG (True Random Number Generator), SHA, DES/3DES, AES, RSA/DH und ECC. Durch Secure Boot, Secure Storage, Secure Debugging und Secure Upgrades wird ein durchgängiger Schutz gewährleistet, der die Integrität der Firmware sicherstellt und die Geräte während ihres gesamten Lebenszyklus schützt. Auf diese Weise wird ein zunehmend kritisches Sicherheitsniveau gewährleistet, da moderne Produkte die strengen Anforderungen neuer Richtlinien erfüllen müssen.

Umfangreiche Peripherie-Ressourcen und Highspeed-Konnektivität als Grundlage für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Um den Anforderungen vielfältiger Anwendungsszenarien gerecht zu werden, verfügt die GD32F5HC-Serie über ein breites Spektrum an Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeräten und Kommunikationsschnittstellen. Dazu gehören 2x SPI/1x I2S, 1x SQPI, 1x QSPI, 2x I2C, 3x USART und 1x USB FS OTG. Die QSPI- und SQPI-Schnittstellen unterstützen externen PSRAM-/Flash-Speicher mit Frequenzen von bis zu 45 MHz zur Erweiterung der Speicherkapazität. Die analogen Peripheriegeräte zeichnen sich durch einen 12-Bit-ADC sowie einen integrierten Temperatursensor und IFRP aus, die eine hochpräzise Erfassung und Verarbeitung analoger Signale ermöglichen.

Ein robustes Timing-Subsystem enthält einen 16-Bit-Advanced-Timer, zwei 32-Bit-General-Timer, vier 16-Bit-General-Timer sowie einen 16-Bit-Basic-Timer und ermöglicht die präzise Erzeugung von Wellenformen, Motorsteuerung und einen synchronisierten Mehrfachachsenbetrieb. Der Systemdurchsatz wird zusätzlich durch das 8-Kanal-DMA0/DMA1- und DMAMUX-Modul gesteigert, wodurch ein effizienter Datentransfer und eine reduzierte CPU-Auslastung erreicht werden.

Stromsparendes Design und universelle Anpassungsfähigkeit

Die GD32F5HC-Serie wurde sowohl für leistungsorientierte als auch für batteriebetriebene Anwendungen konzipiert und bietet eine integrierte Multimodus-Energieoptimierung: Betriebsmodus (30,56 mA), Schlafmodus, Tiefschlafmodus und Standby-Modus (3,63 µA). Der Chip wird in einem Spannungsbereich von 2,7 bis 3,63 V betrieben und deckt einen Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C ab. Darüber hinaus verfügt er über Energiemanagementfunktionen wie POR/PDR, LVD oder BOR. Er ist erhältlich in den besonders kompakten Gehäusen BGA64 (4 × 4 mm) und QFN56 mit bis zu 54 GPIO-Pins und 8 Wakeup-IO-Pins und ist perfekt für komplexe, kompakte und hochintegrierte Industrie- und Verbraucheranwendungen.

Umfassende Unterstützung des Ökosystems für kurze Entwicklungszeiten

Die GD32F5HC-Serie bietet eine umfassende Ökosystemunterstützung, einschließlich gängiger GUI-Frameworks mit QSPI-gesteuerter Auflösung von bis zu 400×400. Dadurch können Entwickler auf einfache Weise nahtlose Schnittstellen für die Mensch-Maschine-Interaktion bei displaybasierten Produkten entwickeln.

GigaDevice stellt die kostenlose GD32 Embedded Builder IDE, GD-LINK-Debugging-Tools und den GD32 All-In-One-Programmierer bereit, ergänzt durch die Unterstützung gängiger Toolchains von Arm® KEIL, IAR und SEGGER, um die Entwicklung zu optimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

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Li Xie, marcom@gigadevice.com