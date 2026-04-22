Hängepartie im Iran-Krieg - Dax startet leicht höher

Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Neben dem Iran-Krieg stehen Unternehmensnachrichten großer Dax-Konzerne im Fokus. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.332 Punkte.

Die Verlängerung der Waffenruhe im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wird die Anleger wohl nicht aus der Reserve locken. Stützen könnten den Dax jedoch die Schwergewichte Deutsche Telekom, SAP und Siemens, deren Aktien vorbörslich höher notierten.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite, hieß es aus Washington. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt. "Der Nahost-Konflikt ist noch nicht gelöst und es gibt keine Meldungen über eine neue Verhandlungsrunde", konstatierte die Helaba. Somit fehle noch die Grundlage für weitere und deutliche Kursanstiege.

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USA: Leichtes Minus

Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran. Der S&P500 gab um 0,63 Prozent nach auf 7.064 Punkte während der Dow Jones Industrial Average um 0,59 Prozent nachgab, genau wie der Nasdaq Composite Index.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.149 - 0,59 Prozent S&P 500 7.064 - 0,63 Prozent Nasdaq 24.259 - 0,59 Prozent

Asien: Kein klarer Trend

Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es abwärts, der Nikkei legte hingegen um 0,28 Prozent auf 59.514 Punkte zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.514 + 0,28 Prozent Hang Seng 25.947 - 0,35 Prozent CSI 300 4.783 +0,25 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,65 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,00 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 98,02 USD - 0,17 Dollar WTI 89,52 USD - 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

HSBC HEBT SAP AUF 'BUY' - ZIEL 182 EUR

BARCLAYS SENKT AUTO TRADER AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 605 (825) PENCE

GOLDMAN HEBT GENMAB AUF 'BUY' - ZIEL 2200 DKK

GOLDMAN SENKT VALNEVA AUF 'SELL' - ZIEL 2,15 EUR

UBS HEBT BIOGEN AUF 'BUY' - ZIEL 225 USD

(mit Material von dpa-AFX)