Homeoffice-Anteil auf hohem Niveau stabil - 25 Prozent arbeiten von zu Hause

Berlin, 22. ⁠Apr (Reuters) - Der Anteil der Erwerbstätigen im Homeoffice ist vergangenes Jahr in Deutschland leicht auf 25 Prozent gestiegen. Damit wurde das Niveau des Corona-Jahres 2021 wieder erreicht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. 2024 hatte der Anteil bei 24 Prozent gelegen, 2023 bei 23 Prozent. Der Vergleich ‌mit dem Vor-Corona-Niveau von 2019 zeigt, wie sehr sich das Arbeiten von zu Hause etabliert hat: Damals arbeiteten nur 13 Prozent der Erwerbstätigen zumindest gelegentlich im Homeoffice.

Allerdings wird ⁠das Homeoffice inzwischen ⁠weniger umfassend genutzt als zu Pandemiezeiten. So arbeitete 2025 knapp ein Viertel (24 Prozent) der Homeoffice-Nutzenden ausschließlich von zu Hause aus. Im von der Pandemie geprägten Jahr 2021 waren es noch 40 Prozent. Zudem arbeitete knapp die Hälfte (46 Prozent) der Homeoffice-Nutzer weniger als die Hälfte der Zeit von zu Hause aus, was auf ein verbreitetes Nutzen von Hybrid-Modellen hindeutet.

"Es ‌ist grundsätzlich ein positives Signal, dass der Anteil der ‌Menschen, die auch im Homeoffice arbeiten, leicht gestiegen ist", sagte Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Aus der Forschung wisse man aber, dass das Potenzial, im Homeoffice zu arbeiten, noch ⁠lange nicht ausgeschöpft sei und dass sich mehr Menschen Arbeit im Homeoffice wünschten. "Auch um Personen ‌in Zeiten der Energiekrise von hohen Spritpreisen zu ⁠entlasten, wäre ein Recht auf Homeoffice, wie es während der Pandemie auch diskutiert wurde, sinnvoll", sagte die Expertin. Gerade für Frauen, die meist immer noch den ganz überwiegenden Teil der Sorgearbeit erledigten - also etwa Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder ‌Arbeit im Haushalt - "ermöglicht Homeoffice Flexibilität bei der ⁠Vereinbarkeit".

Besonders große Unterschiede zeigen sich je nach ⁠Branche und Alter. Den höchsten Anteil wiesen mit je knapp drei Vierteln die IT-Dienstleistungen sowie die Unternehmensberatung auf. In der Gastronomie konnten dagegen nur sechs Prozent der Erwerbstätigen von zu Hause arbeiten. Am häufigsten nutzten die 35- bis 44-Jährigen Homeoffice mit 30 Prozent, während es bei den 15- bis 24-Jährigen mit zehn Prozent am seltensten war.

Im EU-Vergleich liegt Deutschland mit seinem Homeoffice-Anteil leicht über dem Durchschnitt, der laut EU-Statistikbehörde Eurostat 23 Prozent betrug. Spitzenreiter waren die Niederlande mit 52 Prozent, gefolgt von Schweden mit 45 ⁠Prozent. Die niedrigsten Anteile verzeichneten Rumänien und Bulgarien mit je vier Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)